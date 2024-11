Erster Trailer: So blutrünstig wird "Dexter: Original Sin"

"Dexter: Original Sin" ist das langersehnte Prequel zur mörderischen Serie mit Michael C. Hall (53). In einem ersten Trailer auf YouTube können sich die Fans nun ein eigenes Bild von der Show machen. Dabei fällt aufmerksamen Zuschauern sofort auf: Eine Szene zeigt den augenscheinlichen Tod des Hauptcharakters in dem bereits erschienenen Sequel "Dexter: New Blood". Nun sieht man allerdings, wie der Serienmörder von einem Krankenwagen abtransportiert und in der Notaufnahme behandelt wird. Ist Dexter also gar nicht tot?

In der Klinik lässt der Forensiker sein Leben an sich vorbeiziehen. Die Handlung von "Dexter: Original Sin" baut laut dem Trailer auf diesen Erinnerungen auf und zeigt den jungen Dexter im Jahr 1991 während seiner Anfangszeit bei der Mordkommission in Miami. Von seiner Mordlust geleitet, entwickelt sich der Student zu einem rachedurstigen Killer. Patrick Gibson spielt die Rolle des Soziopathen, während Christian Slater (55) seinen Vater Harry verkörpert. Auch die Hollywoodstars Sarah Michelle Gellar (47), Christina Milian (43), Molly Brown und Patrick Dempsey (58) werden in der Miniserie auftreten. Ab dem 13. Dezember wird das Prequel auf Paramount+ zu sehen sein.

Während der San Diego Comic-Con im August dieses Jahres deuteten die Serienmacher bereits an, dass Michael zu seiner Rolle als Dexter zurückkehren würde. In einem Interview mit Variety betonte der 53-Jährige: "Das war keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe. [...] Aber wir hatten einfach das Gefühl, dass es mehr zu erforschen gibt." Allerdings weigerte sich der Hauptdarsteller damals, genauere Details zu der Handlung der Fortsetzung zu verraten.

Getty Images Patrick Gibson und Michael C. Hall, Schauspieler

Autor: Landmark Media Press and Picture Michael C. Hall in "Dexter: New Blood"

