Wow, hier haben sich einige VIPs richtig in Schale geworfen! Am Sonntag zeigte sich Hollywood erneut von seiner allerschönsten Seite – insbesondere seine Bewohner putzten sich ordentlich heraus. Warum? Die Golden Globes wurden verliehen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage konnte es zwar keine große Gala, sondern nur eine virtuelle Preisverleihung geben – das hielt die Stars und Sternchen aber nicht davon ab, sich trotzdem schick zu machen. Das waren die aufregendsten Looks des Abends.

Es gab viele tolle Outfits – doch einige Promi-Damen stachen mit ihren Kleidern besonders hervor – so wie Gillian Anderson (52). Die frischgebackene Golden-Globe-Gewinnerin strahlte in ihrer sandfarbenen Robe pure Eleganz aus. Angela Bassett (62) hingegen setzte auf ein lila Ensemble, das mit Federn verziert war. Und die "Jurassic Park"-Darstellerin Bryce Dallas Howard funkelte in ihrem hochgeschlossenen Glitzer-Dress mit den Trophäen um die Wette. Auch Amanda Seyfried (35) begeisterte in einem klassischen Hollywood-Look. Die Blondine trug ein lachsfarbenes Abendkleid, dessen Bordüre mit großen Blumen besetzt war und das mit einem tiefen Rückenausschnitt betörte.

Nicht zu übersehen war auch Rosamund Pike (42). Die Siegerin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin Musical/Comedy" zog mit ihrem voluminösen roten Tüll-Dress alle Blicke auf sich. Cynthia Erivo hinterließ mit ihrem neongrünen futuristischen Kleid ebenfalls einen bleibenden Eindruck. Genauso wie Kaley Cuoco (35), die sich einen Scherz erlaubte und zeigte, wie sie bei sich zu Hause die Zeremonie feiert: komplett aufgestylt, aber zeitgleich auch ganz gemütlich mit diversen Snacks um sich herum.

Und was haben eigentlich die Männer getragen? Die meisten glänzten in klassischen Smokings – doch es gab zwei Herren, die aus dem Meer aus Schwarz und Weiß hervorstachen. Einer davon war Christian Slater (51), der mit seinem petrolfarbenen Anzug etwas Farbe ins Spiel brachte. Der "Schitt's Creek"-Star Daniel Levy hingegen hielt seine Garderobe mit einem hellgrünen Ensemble, das er mit einem paillettenbesetzten Rollkragenpullover und Boots kombinierte, superlässig.

Getty Images Amanda Seyfried bei den Golden Globes im Februar 2021

Getty Images Rosamund Pike bei den Golden Globes im Februar 2021

Instagram / cynthiaerivo Cynthia Erivo bei den Golden Globes im Februar 2021

Getty Images Kaley Cuoco bei den Golden Globes im Februar 2021

Getty Images Christian Slater bei den Golden Globes in NYC im Februar 2021

Getty Images Daniel Levy bei den Golden Globes im Februar 2021

