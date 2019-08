Süße Neuigkeiten von Christian Slater (50)! Der amerikanische Schauspieler wurde besonders durch seine Rollen in Filmen wie "Interview mit einem Vampir" und "Heathers" bekannt, zuletzt begeisterte er in der Serie "Mr. Robot" mit Rami Malek (38). Neben seinem beruflichen Erfolg ist er auch privat sehr glücklich und seit sechs Jahren in zweiter Ehe mit Brittany Lopez verheiratet. Die Beziehung der beiden wurde nun noch getoppt – denn Christian und Brittany sind Eltern einer kleinen Tochter geworden!

Gegenüber dem US-Portal People bestätigte ein Sprecher des Leinwand-Stars die freudige Nachricht. Demnach habe Brittany kürzlich ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Weitere Details, wie der genaue Geburtstermin, sind bisher noch nicht bekannt. Auch via Social Media äußerte sich Christian bisher nicht zu seinem Papa-Glück.

Während es für Brittany das erste Kind ist, ist der gebürtige New Yorker inzwischen dreifacher Vater: Aus seiner ersten Ehe mit der Journalistin Ryan Haddon gingen Sohn Jaden und Tochter Eliana hervor. Ganze 18 Jahre liegen zwischen der Geburt seines zweiten und seines dritten Nachwuchses.

Getty Images Christian Slater, amerikanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christian Slater und Brittany Lopez im September 2014

Anzeige

Getty Images Ryan Haddon und Christian Slater im Oktober 2003

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de