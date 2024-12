Früher ein Bad Boy: So hat sich Christian Slater verändert

Christian Slater (55) hat in einem aktuellen Interview über seine Vergangenheit gesprochen. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Heathers" und "True Romance", gab zu, dass er in den 1990er Jahren "eine erschreckend andere Person" war. Im Gespräch mit Fox News Digital an der Seite seiner Co-Darstellerin Molly Brown erzählte Christian, wie sehr sich sein Leben seitdem verändert hat. "Ich erkenne diesen Menschen von damals kaum wieder", sagte er. Heute ist er ein hingebungsvoller Familienvater, während er damals mit seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit kämpfte, was zu mehreren rechtlichen Problemen führte.

Christian berichtete, dass es ihm heute schwerfällt, sein Zuhause für Dreharbeiten zu verlassen, während er früher ständig unterwegs sein wollte. "Das Schwierigste für mich ist heute, das Haus zu verlassen, um zu arbeiten", verriet er. "In den 90ern wollte ich immer nur woanders sein. Jetzt bin ich wirklich gern zu Hause." In jenen Jahren geriet er auch mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und unerlaubtem Waffenbesitz. Nach einer Verhaftung im Jahr 1997, bei der er unter dem Einfluss von Heroin und Kokain stand und sowohl seine damalige Freundin schlug als auch einen Polizisten angriff, wurde er zu drei Monaten Haft verurteilt und verbrachte Zeit in Rehabilitationseinrichtungen. Seit 2005 ist er jedoch abstinent und konzentriert sich auf seine Familie und Karriere.

Mit seiner Frau Brittany Lopez hat Christian kürzlich sein viertes Kind, einen Sohn, begrüßt. Er erzählte, dass das Vatersein ihn erfüllt und er die Zeit mit seiner Familie sehr genießt. "Er ist erst fünf Monate alt, aber irgendwie hört meine Frau ihn immer nur morgens um 5:30 Uhr 'Papa' rufen", sagte er lachend gegenüber Fox News Digital. "Aber man steht auf, geht zu ihm, und er ist einfach der Beste, lächelt und ist witzig." Sein jüngster Sohn wurde sogar während der Dreharbeiten zu seiner neuen Serie "Dexter: Original Sin" geboren, in der Christian die Rolle von Harry Morgan spielt. Seine Co-Darstellerin Molly Brown betonte, wie beeindruckt sie davon war, dass er trotz der Geburt seines Sohnes voll engagiert bei der Arbeit war. Abseits der Kamera liebt Christian es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und schätzt die kleinen Momente des Glücks.

Getty Images Christian Slater, Molly Brown und Patrick Gibson, "Dexter: Original Sin"-Darsteller

Getty Images Christian Slater und Brittany Lopez im September 2014

