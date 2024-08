"Liebe es": So süß schwärmt Christian Slater von Vaterdasein

Christian Slater (54) genießt das Leben mit seinen Kindern. In einem Interview mit People schwärmt der Schauspieler von seinem Vaterdasein. "Wow. Ich meine, es ist einfach anders. Die ganze Sache ist anders. Ich bin auf jeden Fall viel präsenter und ich liebe es einfach", erzählt er freudig. Mittlerweile soll er sein viertes Kind bekommen haben. Die erneute Vaterschaft sieht Christian gelassen. "Ich glaube, beim ersten Mal [Vater werden] hatte ich mehr Angst davor und war etwas verwirrt, und ich war sehr abgelenkt. Jetzt denke ich an nichts anderes mehr, es ist das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, [...]. Ich bin froh, dass ich in dieser Situation bin", gibt er zu.

Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Ryan Haddon hat Christian eine Tochter namens Eliana und einen Sohn, der auf den Namen Jaden hört. Mit seiner Liebsten Brittany bekam er 2019 eine Tochter, deren Name bis dato nicht bekannt gegeben wurde. Im Interview kommt der Filmstar gar nicht aus dem Schwärmen von der Kleinen raus. "Sie ist einfach süß. Meine Tochter ist fünf [Jahre alt] und sie ist eine wirklich leidenschaftliche, aufgeregte Person", erklärt Christian und fügt hinzu: "Sie hat einfach eine echte Lebensfreude und Leidenschaft für das Leben, die sehr ansteckend ist und mich sehr begeistert."

Im Mai 2024 hatten Christian und Brittany bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Auf der Premiere von Christians neuem Streifen "Unfrosted" schritten die beiden gemeinsam über den roten Teppich. Brittany trug ein langes Kleid mit Blumenmuster, unter dem sich deutlich eine Babykugel abzeichnete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Slater, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Slater und Brittany Lopez im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Christians Worten? Ich finde seine Worte total süß! Na ja, ich kann seinen Worten nicht so viel abgewinnen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de