Das verletzte Prinz William am meisten an Harrys Memoiren

Prinz William (42) soll zutiefst verletzt sein von den Äußerungen, die sein Bruder Prinz Harry (40) über Prinzessin Kate (43) in seiner Autobiografie "Spare" gemacht hat, das berichtet das Magazin OK. Wie die Royal-Expertin Kinsey Schofield erklärt, belaste nicht Harrys generelle Kritik an der Königsfamilie seit seinem Rückzug aus dem royalen Leben 2020 die Beziehung der Brüder am meisten, sondern vor allem seine Darstellung von Kate. "Catherine war immer eine große Stütze für William, und genau deshalb trifft es ihn so sehr", erklärte Schofield in einem Interview. Die größte Verletzung für William, der vor Kurzem auch über seinen größten Schmerz im Leben sprach, sei Harrys Umgang mit der Frau, die ihn immer wie einen jüngeren Bruder behandelt habe.

In "Spare" beschrieb Harry unter anderem einen Vorfall, der sich kurz vor seiner Hochzeit mit seiner Frau Meghan (43) ereignete. Laut Harry soll Kate Meghan per Nachricht mitgeteilt haben, dass das Kleid von Prinzessin Charlotte (10), die eines der Blumenmädchen war, zu groß und unpassend sei, da Charlotte sogar weinte, als sie das Kleid anprobierte. Meghan soll daraufhin vorgeschlagen haben, Charlotte zu einem Schneider zu bringen, was Kate offenbar abgelehnt habe. Harry schilderte, dass er Meghan weinend auf dem Boden vorgefunden habe, nachdem die Situation eskaliert war. Kate habe sich zwar anschließend entschuldigt und Blumen sowie eine Notiz mitgebracht, dennoch bleibt der Vorfall ein wunder Punkt zwischen den Familien.

Zwischen den Brüdern scheint dieser Vorfall eine tiefe Kluft hinterlassen zu haben. Williams Schmerz rührt laut Experten vor allem von dem Wunsch her, Kate zu schützen. Kate gilt innerhalb der Königsfamilie als diplomatischer Ruhepol und hat Harry über die Jahre hinweg eine herzliche Unterstützung geboten. Die Spannungen zwischen den Sussexes und dem Rest der Royals hatten bereits in der Vergangenheit für viel Aufsehen gesorgt, doch Harrys Enthüllungen in seiner Autobiografie und deren Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Kate und William machen deutlich, wie zerbrechlich das Band zwischen den Brüdern inzwischen geworden ist.

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

