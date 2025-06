"Scarface"-Star Harris Yulin (87) stirbt nach Herzstillstand

Hollywood trauert um Harris Yulin, den renommierten Schauspieler, der durch Filme wie "Scarface" und "Ghostbusters 2" Weltruhm erlangte. Wie sein Management gegenüber TMZ bestätigte, verstarb Harris am vergangenen Dienstag in New York City im Alter von 87 Jahren. Todesursache war ein Herzstillstand, doch genaue Details dazu wurden bislang nicht veröffentlicht. Der Schauspieler hinterlässt seine Ehefrau Kristen Lowman, seinen Schwiegersohn Ted Mineo, seinen Neffen Martin Crane sowie seine Patenkinder Marco und Lara Greenberg. Seine Tochter, die Schauspielerin Claire Lucido, ist bereits vor ihm verstorben.

Seine Karriere erstreckte sich über viele Jahrzehnte und umfasste Rollen in zahlreichen Blockbustern, darunter auch "Clear and Present Danger" und "Training Day". Doch besonders in Erinnerung bleibt Harris als Officer Bernstein in Brian De Palmas Kultfilm "Scarface". In dieser Rolle versuchte er, die Figur Tony Montana, gespielt von Al Pacino (85), zu erpressen – eine Entscheidung, die für ihn tödlich endete. Neben seiner Arbeit vor der Kamera war Harris auch in Broadway-Produktionen wie der Inszenierung von "Das Tagebuch der Anne Frank" zu sehen. Er hinterließ so einen bleibenden Eindruck sowohl im Film- als auch im Theaterbereich – viele Fans trauern bereits um ihn auf sozialen Plattformen wie X. "Ruhe in Frieden, Harris Yulin. Es war immer ein Vergnügen, wenn er auftauchte", schreiben die Fans vermehrt.

Abseits der glitzernden Filmwelt widmete sich der vielseitige Künstler leidenschaftlich seiner Liebe zur Natur. Besonders das Beobachten von Vögeln und die Ruhe des Meeres hatten es ihm angetan, wie das Magazin weiter schreibt. Freunde und Familie beschreiben ihn als tiefgründigen und warmherzigen Menschen. Seine charmante und kluge Art prägte die Begegnungen mit den Menschen in seinem näheren Umfeld. Seine Frau Kristen, mit der er viele Jahre seines Lebens teilte, muss nun diesen Verlust verarbeiten.

Getty Images Harris Yulin, 2006

Getty Images Harris Yulin, Schauspieler

