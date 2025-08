Nach Egotrip: Die Villa-Promis schmeißen diesen Star raus

Die fünfte Folge von Villa der Versuchung endete mit einer großen Überraschung: Georgina Fleur (35) musste die Realityshow verlassen. Die anderen Prominenten entschieden sich bei der Zeremonie geschlossen gegen die temperamentvolle Kandidatin, was nach heftigen Auseinandersetzungen in den Tagen zuvor kaum verwunderte. Besonders die vorangegangenen Vorfälle, bei denen Georgina aneckte und als egoistisch wahrgenommen wurde, führten nach Ansicht ihrer Mitstreiter zu einer endgültigen Eskalation. Trotz eines weitgehend ruhigen Abschieds war die Entscheidung eine deutliche Botschaft. Immerhin hatte Georgina ein Kopfgeld von 10.000 Euro, was der Gruppe schließlich vom Gewinn fehlte.

Ausschlaggebend für die Spannungen war eine Aktion im sogenannten Versuchungszimmer. Dort hatte eine Pizza für Unmut in der Gruppe gesorgt. Die Kandidaten konnten sich an der teuren Leckerei bedienen – jedes Stück kostete jedoch 300 Euro und reduzierte das gemeinsame Budget. Während andere sich zurückhielten, griff Georgina überraschend zu und schnappte sich gleich fünf Stück, was eine Belastung von 1.500 Euro bedeutete. "Das war die Rache dafür, dass ihr alle so frech wart", verteidigte sie ihren Appetit und bezog sich damit auf einen vorherigen Zoff mit der "peinlichen" Gruppe. Sie fügte hinzu: "Ich hatte Hunger, sorry." Die Reaktionen der Mitstreiter ließen nicht lange auf sich warten: Ärger und Enttäuschung über ihren respektlosen Umgang mit den gemeinsamen Ressourcen prägten die Stimmung.

Georgina sorgte kürzlich auch außerhalb der Villa erneut für Aufregung. Auf Instagram wetterte die Reality-Teilnehmerin offen gegen Jimi Blue Ochsenknecht (33). Sie warf dem Schauspieler vor, eine Doppelmoral an den Tag gelegt zu haben. "Der macht auf Sparfuchs und sitzt dann irgendwo im Knast, weil er seine Hotelrechnung nicht bezahlt hat. Wie fake kann ein Mensch sein?" meinte sie gegenüber ihren Followern. Von Jimi Blue kam zunächst keine öffentliche Reaktion. Der Streit erhielt durch Jimis jüngste Vergangenheit zusätzliche Brisanz. Erst wenige Wochen zuvor war der Star wegen Betrugsvorwürfen kurzzeitig in Untersuchungshaft geraten.

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Georgina Fleur, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht auf dem Oktoberfest 2022