Neue Karriere: Simone Lugner startet eine Ausbildung

Simone Lugner, die Witwe des verstorbenen Baulöwen Richard Lugner (✝91), hat einen weiteren Schritt in Richtung Karriere-Neustart gewagt. Auf Instagram teilte sie nun mit, dass sie am renommierten SAE-Institut in Wien an einem Voice-Acting-Workshop teilnimmt. "Ich mag es, neue Dinge auszuprobieren und meinen Horizont zu erweitern", schrieb sie begeistert. Ein Foto zeigt sie bei der Arbeit: Sie spricht einen Text aus dem Animationsfilm "Die Unglaublichen" ein. Derzeit nimmt sie nur an einem Schnupper-Workshop teil. Eine umfassende Ausbildung in dem Bereich kann bis zu 18 Monate dauern.

Simone hatte zuvor ihre Schwierigkeiten bei der Jobsuche öffentlich gemacht. Trotz mehrerer Bewerbungsgespräche und verschickter Lebensläufe hatte sie bisher noch keinen neuen festen Arbeitsplatz finden können. Besonders verärgert zeigte sie sich darüber, dass ein Unternehmer ihren Bewerbungsbrief an die Medien durchsickern ließ. Doch davon lässt sich die lebhafte Prominente nicht entmutigen. Der Schritt in Richtung Voice Acting deutet darauf hin, dass sie sich breitgefächerte Chancen in der Medienbranche aufbauen möchte. Ob für Werbespots, Podcasts oder sogar Filmproduktionen – Simone scheint sich ihre beruflichen Optionen offenhalten zu wollen.

Erfahrung im Rampenlicht bringt die gebürtige Wienerin jedenfalls mit. In der Vergangenheit moderierte sie nicht nur erfolgreich eine Radiosendung, sondern glänzte auch auf der Bühne einer Tanzshow. Das Sprechen vor Publikum und die Selbstinszenierung sind also keine neuen Herausforderungen für sie. Mit ihrer offenen Art und ihrer Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, könnte Simone in der Sprecherbranche durchaus punkten. Ob sie tatsächlich den längeren Ausbildungsweg einschlägt, bleibt abzuwarten, aber sie scheint einen neuen Weg gefunden zu haben, ihre Kreativität zu entfalten.

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

https://www.instagram.com/p/DLNR6xrN4bc/?img_index=1 Simone Lugner beim Bungeesprung im Juni 2025