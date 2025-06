Auch dieser Realitystar macht bei "Villa der Versuchung" mit

Im vergangenen Monat verkündeten Sat.1 und Joyn gute Nachrichten für Reality-TV-Fans: Ab dem 7. Juli startet das neue Format "Villa der Versuchung" im TV, in dem 14 Prominente zwei Wochen lang auf jeglichen Luxus verzichten sollen. Doch welcher Promi traut sich diese Herausforderung zu? Wie die Sender nun auf Instagram bekanntgeben, hat niemand Geringeres als der Realitystar Gigi Birofio (26) diese Challenge angenommen. "Gigi ist hier. Warum ich dabei bin? Ich habe gehört, es geht um Geld und man muss irgendwie sparen. Dann habe ich gedacht: Ich kack voll rein", scherzt der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer in dem Ankündigungsvideo.

Gigi ist nicht der einzige Kandidat, der bereits feststeht. "Es geht los! Die Tore der 'Villa der Versuchung' öffnen sich bald – und wir lüften heute das erste Geheimnis um den Cast", hieß es am Donnerstag auf dem offiziellen Instagram-Account von Sat.1. Der Sender hielt natürlich sein Versprechen und gab den ersten Teilnehmer per Foto-Verkündung bekannt: Es ist Jimi Blue Ochsenknecht (33), der offenbar nun vermehrt wieder im Reality-TV zu sehen ist. So nimmt er beispielsweise auch an der diesjährigen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel teil.

Fans dürfen sich also schon mal auf Gigi und Jimi und damit auf beste Unterhaltung freuen. Die anderen zwölf Kandidaten bleiben bisher noch unbekannt. Dafür steht jedoch bereits fest, wer das neue Format moderiert. Die Miss-Germany-Gewinnerin Verona Pooth wird die 14 prominenten Kandidaten auf eine harte Probe stellen. In der Show müssen die Teilnehmer auf Luxus verzichten – alles, was ihnen Komfort verschaffen könnte, kostet. "Wie im wahren Leben: Alles hat seinen Preis", kommentierte Verona in der Pressemitteilung.

