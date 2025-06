Jimi Blue Ochsenknecht mischt bei "Villa der Versuchung" mit

Jimi Blue Ochsenknecht (33), bekannt als Schauspieler und Musiker, sorgt erneut für Schlagzeilen: Er wird an der kommenden Staffel der Reality-Show "Villa der Versuchung" teilnehmen. Dies wurde in einem offiziellen Instagram-Post der Sendung enthüllt. "Es geht los! Die Tore der 'Villa der Versuchung' öffnen sich bald – und wir lüften heute das erste Geheimnis um den Cast! Was sagt ihr zu Promi Nummer 1?", heißt es in dem Beitrag. Mit dieser Verkündung ist Jimi der erste bestätigte Teilnehmer der neuen Staffel.

Details zu weiteren Teilnehmern sind bislang noch streng geheim. Bisher ist lediglich bekannt, dass insgesamt 14 Promis mit von der Partie sind. Für sie geht es für zwei Wochen in ein vermeintliches Luxusanwesen. Der Clou: Tatsächlich soll es alles andere als komfortabel für die Bewohner werden. Statt flauschiger Betten warten harte Matten und einige Herausforderungen auf sie. Moderiert wird das Format von TV-Persönlichkeit Verona Pooth (57). Ab Montag, dem 7. Juli um 20:15 Uhr, können Zuschauer das Ganze auf Sat.1 oder kostenlos auf Joyn mitverfolgen.

Für Jimi Blue sind Reality-TV-Shows nur bedingt eine Neuheit: Seit Jahren, mit Unterbrechung, ist er Teil von Diese Ochsenknechts – einer Familien-Reality-Show. Außerdem schnuppert der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) erstmals in ein Datingformat mit "Are You The One – Reality Stars in Love". Wie er sich inmitten der liebeshungrigen Singles schlägt, können Fans ab August beobachten.

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

