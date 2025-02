Zauberhaft: Ekat Leonova traf neuen Partner im Phantasialand

Ekaterina Leonova (37), bekannt aus der RTL-Show Let's Dance, hat offenbar ihr Herz neu vergeben! Wie Bild berichtet, soll die Tänzerin bereits seit vergangenem Jahr in einer glücklichen Beziehung sein und sogar Weihnachten gemeinsam mit ihrem neuen Partner gefeiert haben. Sein Name: Ilya – ein Co-Choreograf und Tänzer im Phantasialand in Brühl. Die beiden hätten sich im Oktober bei einem Gastauftritt Ekaterinas bei der Dinnershow "Fantissima" im Phantasialand kennengelernt. Bereits beim ersten Treffen habe es laut dem Magazin zwischen den beiden gefunkt, woraufhin Ilya immer wieder mit Blumensendungen um seine Angebetete geworben habe.

Wie es heißt, pendele das Paar derzeit zwischen Ekaterinas Heimatstadt München und Bonn, wo Ilya arbeitet. Dort ist er nicht nur auf den Bühnen des Phantasialands aktiv, sondern unterstützt als Assistent der künstlerischen Leitung auch die berühmte Show "Fantissima". Trotz des dicht gefüllten Terminplans finden die beiden offenbar Wege, sich zu sehen: Ekaterina besuche ihren Liebsten oft in der Nähe seines Arbeitsplatzes und auch Ilya soll während ihrer Verpflichtungen bei "Let's Dance" regelmäßig an ihrer Seite gewesen sein. Die Zuneigung der beiden scheint aber nicht nur von geteilten Interessen wie dem Tanz geprägt, sondern auch von einem gemeinsamen kulturellen Hintergrund: Ekaterina stammt ursprünglich aus Russland, Ilya aus Weißrussland.

Ekaterina, die bei "Let's Dance" schon dreimal ganz oben auf dem Treppchen stand, hielt sich in der Vergangenheit bezüglich ihres Beziehungsstatus eher bedeckt. Vor einigen Monaten erklärte sie gegenüber RTL lediglich: "Ich bin glücklich", ohne weitere Details zu nennen. Ihre Diskretion bekannt, was die Spannung um mögliche öffentliche Auftritte mit ihrem neuen Partner noch steigert. Ilya mag bislang zwar nicht im großen Rampenlicht stehen, doch spekulieren Fans von "Let's Dance" bereits, ob der 32-Jährige demnächst als Unterstützung im Publikum zu sehen sein wird. Bis dahin genießen die beiden offenbar weitgehend privat ihr neues Glück.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im Juni 2024

Getty Images Ekaterina Leonova und Timon Krause, "Let's Dance" 2023

