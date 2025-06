Kritik an Video: Emma Fernlund verteidigt ihre Ernährung

Emma Fernlund (24) steht derzeit in der Kritik. Der Grund: In einem Video auf Instagram zeigte die Reality-TV-Bekanntheit, wie viel sie pro Tag isst. Ihre Follower bemängelten daraufhin, die von ihr angegebenen 1350 Kilokalorien pro Tag zu wenig seien und äußerten sich kritisch zu ihrer schmalen Figur. In ihrer Instagram-Story setzt sich Emma nun zur Wehr. "Ich finde es krank, dass so viele Leute meinen Körper kommentieren und mein Essverhalten", lässt Emma ihre Fans genervt wissen.

Der Beitrag, der eigentlich informative und motivierende Zwecke verfolgen sollte, sorgte also für reichlich Diskussionen. Emma stellt nun klar, dass sie bei solchen Videos bewusst einen Tag wähle, an dem sie eher weniger gegessen hat – damit Menschen, die abnehmen möchten, sich an ihrem Beispiel orientieren könnten. "Das heißt nicht, dass ich jeden Tag so esse oder dass das der Normalfall ist", macht die 24-Jährige deutlich und betont, dass sie durchaus auch ungesunde Mahlzeiten in ihren Alltag integriere.

Emma teilt in den sozialen Medien gerne Einblicke in ihren Alltag – insbesondere zu den Themen Ernährung und Gewichtsreduktion. Sie selbst hat einmal etwas mehr auf die Waage gebracht und seither über 30 Kilogramm verloren. Nun möchte sie ihren Fans, die ebenfalls abnehmen wollen, dabei helfen, es ihr gleichzutun. Dafür bietet die einstige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin sogar ein eigenes Coaching-Programm an.

emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, TV-Bekanntheit

