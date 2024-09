35 Kilo abgenommen: Emma Fernlund zeigt Vorher-Nachher-Bild

Emma Fernlund nutzt ihr Social-Media-Profil, um tagtäglich Rezepte, Abnehmtipps und alles rund um das Thema Ernährung mit ihren Followern zu teilen. In einem aktuellen Beitrag auf Instagram offenbart die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin nun eine ungewohnt verletzliche Seite von sich. Mit einem Vorher-Nachher-Foto zeigt Emma ihren persönlichen Abnehmerfolg – und der kann sich sehen lassen: Ganze 35 Kilogramm trennen die Blondine von ihrem alten Ich. In der Bildbeschreibung schildert Emma offen und ehrlich, was sie dazu gebracht habe, etwas an ihrem Körper verändern zu wollen: "Vor einiger Zeit befand ich mich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mich nicht wohl in meiner Haut fühlte", gesteht sie und fügt hinzu: "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht die beste Version von mir selbst war."

Emma erklärt weiter, dass ihre Abnehmreise "alles andere als einfach" gewesen sei. "Es gab Tage, an denen ich an mir zweifelte, an denen ich dachte, dass ich es niemals schaffen würde", gibt sie in ihrem emotionalen Statement zu. Ihre körperliche Gesundheit und ihr Verlangen, sich wohlzufühlen, seien jedoch ihr Ansporn gewesen, um durchzuhalten. Neben der körperlichen Veränderung habe sie vor allem eine Sache motiviert: "Das Gefühl, endlich Kontrolle über mein Leben zu haben." Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen habe es sich die Influencerin mit ihrem Content zur Aufgabe gemacht, andere auf ihrem Weg zu unterstützen.

Emma und ihr Freund Umut Tekin (27) sind Teil der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Bereits in den ersten beiden Folgen sorgten die beiden für ordentlich Gesprächsstoff und gerieten nicht nur mit ihren Konkurrenten aneinander, sondern stritten auch miteinander. Trotz der Konflikte in der Show scheinen Umut und Emma im echten Leben ein eingespieltes Team zu sein. Vor wenigen Tagen widmete der gebürtige Ravensburger seiner Freundin rührende Worte auf seinem Social-Media-Kanal. "Du gibst immer dein Bestes für uns und keiner da draußen kennt dich so gut wie ich", schwärmte Umut und ergänzte: "Ich werde dich niemals aufgeben, es ist mir scheißegal, was die Welt sagt, denn ich weiß, was für ein toller Mensch du bist."

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin und Emma Fernlund

Anzeige Anzeige