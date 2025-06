Trotz Krise: Isi denkt bei Wohnungssuche auch an Kader Loth

Kader Loth (52) und Ismet Atli (54), kurz Isi genannt, machen derzeit eine schwierige Zeit in ihrer Ehe durch, weshalb sie die Entscheidung trafen, sich räumlich zu trennen. Doch obwohl die Krise der beiden schon so weit ging, dass sie öffentlich gegeneinander schossen, scheint der Unternehmer daran zu glauben, dass zwischen ihm und dem Reality-TV-Star alles wieder gut wird. In seiner Instagram-Story berichtet er jetzt von seiner aktuellen Wohnungssuche – und macht deutlich, "keine Single-Wohnung" zu wollen. "Falls es doch irgendwie zu einer Versöhnung kommt und es mit Kader weitergeht, muss ich ja auch daran denken", erklärt er.

Und allem Anschein nach hat er auch schon genau das richtige Eigenheim gefunden. Wie Isi weiter erzählt, punktet die potenzielle Wohnung mit einigen tollen Gegebenheiten. "Die Stunde der Wahrheit ist gleich gekommen, ich habe eine Wohnungsbesichtigung. Das ist mit richtig geilem Gartenhaus", verrät er und fügt hinzu: "Riesengroßer Garten und das ist der Kiez, wo ich im Sommer gerne schwimmen gehe und etwas trinken komme. Da ist ein geiler Tennisklub hier." Ob der ehemalige Sommerhaus-Kandidat dort einzieht, bleibt aber abzuwarten: Die Wohnung mit drei Zimmern sei nämlich doch etwas teurer, als er ursprünglich geplant hatte.

Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheiten machten ihre Eheprobleme Anfang dieses Monats öffentlich. Kurz darauf offenbarte Kader im Netz, dass sich das eigentliche Paar dazu entschieden habe, vorerst nicht gemeinsam zu wohnen. Sie veröffentlichte ein Foto in ihrer Story, das Isi in seinem Auto zeigte, während sich auf dem Rücksitz Koffer stapelten. "Isi und ich trennen uns ab heute räumlich – unüberbrückbare Differenzen! Es wird alles sonst noch schlimmer", erklärte die einstige Dschungelcamp-Kandidatin und fügte hinzu: "Warum leidet man trotzdem?"

Instagram / ismetatli_official Ismet Atli, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / kader_loth Kader Loth und Ismet Atli, Realitystars

