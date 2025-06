Räumliche Trennung von Kader Loth: Isi meldet sich zu Wort

Kader Loth (52) und ihr Mann Ismet Atli (54), genannt Isi, haben sich für eine räumliche Trennung entschieden. Das Paar kommunizierte offen, dass es sich aktuell in einer Krise befinde. Nun macht Isi seinem Ärger in seiner Instagram-Story Luft. Der Unternehmer repostet einen Artikel über die beiden, in dem Kader sich ärgerte, dass er sein Facelift nicht mit ihr besprach. "Verdammt noch mal, sie ist angepisst, weil sie mit meinem Testosteron und meiner verrückten Art nicht klarkommt. Sie ist nicht meine Mutter, bei der ich um Erlaubnis bitte", schimpft er. Er habe es satt, als "Waschlappen" dargestellt zu werden: "Ich bin mein eigener Herr, das sollte jeder jetzt kapieren."

Die Entscheidung, vorerst auf Abstand zu gehen, verkündeten Kader und Isi erst vor wenigen Tagen. In ihrer Story postete die Reality-Bekanntheit ein Foto, auf dem Isi in seinem Auto sitzt. Hinter ihm sind jede Menge Koffer zu sehen. "Isi und ich trennen uns ab heute räumlich – unüberbrückbare Differenzen! Es wird alles sonst noch schlimmer", erklärte sie. Der Schritt schien Kader aber alles andere als leicht zu fallen. Geknickt fragte sie ihre Community: "Warum leidet man trotzdem?" Zuvor hatte die 52-Jährige schon häufiger davon gesprochen, sich in letzter Zeit oft mit Isi zu streiten. Unter anderem sollen die beiden auf dem 60. Geburtstag von Harald Glööckler (60) aneinandergeraten sein.

Wie es jetzt um die Ehe von Isi und Kader steht, ist aktuell wohl nur schwer zu sagen. Während der 54-Jährige sich bis jetzt eher mit Kommentaren zurückhielt, versuchte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, ihre Gefühle in ihren Storys in Worte zu fassen. "Loslassen heißt nicht verlieren... Es heißt: Dir selbst Raum geben, neu zu wachsen", schrieb sie nachdenklich. Sollten Kader und Isi sich tatsächlich endgültig trennen, würde eine der Vorzeigeehen der deutschen Reality-Welt zerbrechen. Seit 2017 waren die beiden verheiratet. Sie stellten sich sogar dem Treue-Experiment Temptation Island V.I.P. – und das mit Erfolg.

Promiflash Ismet Atli und Kader Loth

RTL / René Lohse Isi und Kader, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

