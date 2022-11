Bei "Walking Dead": Jeffrey Dean Morgan brach sich die Beine

Dieser Dreh war alles andere als einfach für Jeffrey Dean Morgan (56)! Seit 2016 spielt er die Rolle des Negan in The Walking Dead. Inzwischen ist die letzte Staffel der beliebten Zombie-Serie abgedreht – und die Arbeiten an den finalen Folgen waren noch mal eine besondere Herausforderung für den Schauspieler. Nun verriet Jeffrey, dass er sich am Set beide Beine brach!

Bereits im März berichtete er seinen Fans, dass er sich bei den Dreharbeiten verletzt habe – einen Krankenhausbesuch schob er jedoch lange auf. Schließlich kam dann aber heraus, dass Jeffrey sich gleich beide Beine gebrochen hatte! "Ich glaube, ich hatte einfach nur schlechte Schuhe und bin ein paar Mal gesprungen und gelandet", erzählte er Insider nun über die Gründe der Frakturen. Was harmlos als Haarriss angefangen habe, sei durch die Verzögerung immer schlimmer geworden: "Die Knochen in meiner Ferse sind nicht mehr glatt."

Doch auch die Operation schob Jeffrey schließlich lange auf, weil er sich nur in den drei Monaten Pause zwischen zwei Dreharbeiten operieren lassen wollte. "Ich musste mich einer Operation unterziehen und dachte mir: F*ck it. Mein Fuß muss überleben", machte er deutlich und fügte an, dass es ihm jetzt aber wieder gut gehe.

Instagram / Ci_IsJKuaYL Jeffrey Dean Morgan und Norman Reedus am "The Walking Dead"-Set

Getty Images Jeffrey Dean Morgan im September 2022

Getty Images Der Schauspieler Jeffrey Dean Morgan

