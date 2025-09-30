So süß gratuliert Brenda Song ihrem Schwager Kieran zum Baby

Brenda Song (37) könnte nicht glücklicher sein: Ihr Schwager Kieran Culkin (43) und seine Frau Jazz Charton erwarten ihr drittes Kind! Die Schauspielerin, die selbst zwei Söhne mit ihrem Mann Macaulay Culkin (45) hat, teilte ihre Freude nun online unter einem Post von Jazz auf Instagram. "Aaaaaah! Glückwunsch! Ich freue mich so für euch!", schrieb Brenda überglücklich. Erst kürzlich zeigten sich Kieran und Jazz bei der Premiere des Broadway-Stücks "Waiting for Godot" in New York City und präsentierten stolz den Babybauch der werdenden Mutter.

Auf ihrem Instagram-Kanal gab Jazz humorvolle Einblicke in die Schwangerschaft. "Hab Keanu Reeves am Broadway gesehen und jetzt bin ich neun Monate schwanger", scherzte sie nach ihrem Theaterabend. Auch Kieran nahm die Schwangerschaft mit Humor: Bereits bei der Oscar-Verleihung im Frühling hatte er in seiner Dankesrede über sogenannte "Baby-Pakte" mit Jazz gesprochen. Seine Frau habe damals scherzhaft gesagt, sie schenke ihm vier Kinder, wenn er einen Oscar gewinne. Zu diesem Zeitpunkt wusste das Paar offenbar bereits, dass der dritte Nachwuchs unterwegs ist.

Kieran und Jazz sind seit über einem Jahrzehnt verheiratet und Eltern von Kinsey Sioux und Wilder Wolf. Brenda und Macaulay sind ebenfalls geübte Eltern: Das Paar ist seit rund acht Jahren zusammen und ihre Söhne wurden im April 2021 und Ende 2022 geboren. Vor Kurzem berichtete Brenda, dass das gemeinsame Elternsein mit ihrem Verlobten eine ganz neue Stufe ihrer Partnerschaft eingeläutet habe. Dieses glückliche Familienleben begeistert nicht nur Brenda, sondern auch die vielen Fans der Familie.

Getty Images, Getty Images Collage: Brenda Song, Kieran Culkin

Getty Images Kieran Culkin und Jazz Charton, September 2025

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Vanity Fair Oscar Party 2025