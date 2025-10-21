Günther Jauch fassungslos: Diese Haustiere hält WWM-Kandidat

Ein Kandidat der RTL-Quizshow Wer wird Millionär? hat Gastgeber Günther Jauch (69) in der aktuellen Ausgabe mit einer außergewöhnlichen Leidenschaft überrascht. Torben Löw, 22 Jahre alt und Student der Landschaftsplanung und des Naturschutzes, hält in seinem Zimmer heimische sowie asiatische Ameisen in einem Terrarium als Haustiere. Als der Kandidat erklärte, er füttere seine Kolonie mit gefangenen Fliegen und habe sogar begonnen, Schaben zu züchten, war Günther sichtlich fassungslos.

Torben erklärte, wie das mit dem Futter genau läuft: Er fängt die Fliegen im Haus und friert sie ein, "damit möglichst die Krankheiten absterben". Günther reagierte prompt mit einem Spruch, der im Studio für Lacher sorgte: "Sie sind also ein Ameisenschützer, aber ein Fliegenschänder!" Der Kandidat berichtete zudem, dass sein Ameisenvolk so gewachsen sei, dass er mit dem Fliegenfang allein kaum noch nachkomme – daher die eigene Schabenzucht. Für eventuelle Insektenfragen wäre der Student wohl bestens gewappnet.

Günther, bekannt für seine lockere und humorvolle Art, erlebt bei "Wer wird Millionär?" immer wieder Kandidaten, die mit ungewöhnlichen Fakten überraschen. So sorgte etwa ein Teilnehmer einst für erstaunte Gesichter, als er von seinem ungewöhnlichen Beruf als Kondom-Tester erzählte. Solche Momente machen die Show seit jeher zu einer Quelle amüsanter und einzigartiger Geschichten – und mit Kandidaten wie Torben setzt sich diese Tradition nahtlos fort.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Torben Löw, Kandidat bei "Wer wird Millionär?"

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"