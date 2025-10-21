Süße Ausnahme: Anna Kournikova teilt seltenes Familienfoto

Anna Kournikova (44) hat kürzlich auf Instagram eine seltene Familienaufnahme geteilt – das letzte Bild liegt immerhin mehr als ein Jahr zurück. Zu sehen ist die ehemalige Tennisspielerin gemeinsam mit ihren drei Kindern, alle bereit für die anstehende Süßigkeitensuche an Halloween. Die vier Verkleideten posieren für die Kamera, während Familienvater Enrique Iglesias (50) auf dem Bild fehlt. Dieser hatte erst im September gegenüber Hola! bestätigt, dass die Familie bald wächst, da Baby Nummer vier unterwegs ist.

Anna schlüpfte in ein flauschiges Küken-Outfit, das ihren wachsenden Babybauch versteckte, und setzte damit auf Humor statt Grusel. Die beiden Töchter blieben beim Klassiker und verkleideten sich als Kürbisse, passend zur Jahreszeit und den orangefarbenen Deko-Hits rund um Halloween. Der Sohn stach visuell heraus: Er entschied sich gegen Geister- oder Monsterlook und trug stattdessen ein Fußballtrikot, ganz im Stil eines Profisportlers. Details zu Ort oder Zeit verriet der Post von Anna nicht, doch in den Kommentaren auf Instagram häufen sich trotzdem Herz- und Kürbis-Emojis.

Kennengelernt haben sich Anna und Enrique 2001 während der Dreharbeiten zu Enriques Musikvideo "Escape". Trotz ihres Ruhms führen die beiden ein verhältnismäßig zurückgezogenes Leben, in dem sie sich mehr auf die Familie als auf die Öffentlichkeit konzentrieren. Sowohl Anna als auch Enrique geben nur selten Details über ihr Privatleben preis und teilen ebenso selten Einblicke in den Alltag ihrer Kinder. Dass Anna ihren Followern einen Blick ins Familienalbum erlaubt, ist deshalb umso besonderer.

Instagram / annakournikova Anna Kournikova Iglesias mit ihren Kindern, Oktober 2025

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event in L.A. im Juli 2011