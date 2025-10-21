Nach Liebes-Aus mit Kevin: So geht es Kathi Wageners Söhnen

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) sind offiziell getrennt, und die TV-Bekanntheit muss sich nun ganz auf ihre neue Lebenssituation einstellen. Kevin hat die gemeinsame Wohnung bereits verlassen, während Kathi mit ihren zwei Söhnen dort geblieben ist. Doch das Leben bietet ihr noch weitere Herausforderungen: Die Influencerin erwartet derzeit ihr drittes Kind. Auf Instagram berichtet sie offen, wie ihre Kinder mit der Trennung umgehen. "Leo kommt aktuell gut klar, er hat das Wochenende bei Papa genossen", verriet sie. Statt von einem Umzug zu sprechen, nennt sie Kevins neue Bleibe den Kindern gegenüber ein "Büro mit Schlafmöglichkeit", um die Veränderung kindgerecht zu erklären.

Die Organisation des Alltags erweist sich für Katharina als anspruchsvoll. Der Kontakt mit Kevin beschränkt sich lediglich auf die Planung der Abhol- und Bringzeiten der Kinder. Drei Tage und zwei Nächte pro Woche verbringen die beiden Jungs bei ihrem Vater – in geraden Wochen das Wochenende, in ungeraden Wochen unter der Woche. Der Grund für diese geregelte Aufteilung ist auch praktischer Natur: Die Content Creatorin hat zusätzlich ihren alten Beruf wieder aufgenommen, um finanziell eigenständig zu werden. Trotz der Veränderungen zeigt sie sich bemüht, ihren Kindern Stabilität zu geben.

Bereits vor wenigen Tagen hatte Katharina öffentlich auf Instagram erklärt, dass sie und Kevin sich nach einem Termin beim Jugendamt auf einen festen Umgangsplan geeinigt haben. Sie betonte, dass es jetzt klare Regeln gebe, wer die Kinder wann und wie oft habe. Einen genauen Zeitpunkt der Trennung verriet sie nicht, aber eines machte sie deutlich: Der Wunsch, im Sinne der Kinder gemeinsam an einem Strang zu ziehen, steht für sie an erster Stelle.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin, mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024