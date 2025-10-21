Ihr Partner packt aus: So tickt Walentina Doronina privat

Walentina Doronina (25) und ihr geheimnisvoller Partner waren am Samstagabend bei der MMA-Show Oktagon 78 in Köln zu Gast. Die Reality-TV-Darstellerin verriet gegenüber RTL, dass die beiden vor einigen Wochen wieder zueinandergefunden haben. Doch den Namen oder das Gesicht ihres Freundes hält sie weiterhin unter Verschluss: "Er hat keine Lust auf diese kranke Welt", erklärte sie. Der sportliche Unternehmer aus dem Ruhrgebiet, der sechsmal pro Woche trainiert, zieht es vor, im Hintergrund zu bleiben, während Walentina im Rampenlicht steht.

Ihr Partner beschreibt Walentina als eine Frau mit zwei Seiten: Im TV zeigt sie sich oft lautstark und streitlustig, doch privat sei sie ganz anders. "Sie ist privat ein absolut feiner Mensch. Wenn sie so im Reality-TV wäre, würde sie nicht überleben", betonte er. Diese anderen Facetten erkennt man vielleicht auch daran, dass die Blondine, bekannt für ihre provokante Art, stets für neue Herausforderungen zu haben ist. So spielte sie selbst mit dem Gedanken, in den MMA-Käfig zu steigen, und erklärte entschlossen: "Ich habe vor niemandem Angst, außer vor Gott."

Dass Walentina sich nicht davon abschrecken lässt, neue Wege zu gehen, stellte sie bereits vor zwei Wochen unter Beweis, als sie beim Kampfsport-Event "The Ultimate Hype" einen beeindruckenden Sieg errang. Im Boxring setzte sie sich gegen Christin Okpara (29) durch und bewies dabei ihre kämpferische Seite. Ihr Liebesleben spiegelte diese Dynamik wider: Nach einer kurzen Trennung ist sie nun wieder mit ihrem Partner vereint. Das Paar hatte zuvor eine turbulente Beziehungspause eingelegt, doch jetzt scheint für beide der Fokus auf einem gemeinsamen Neustart zu liegen.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

RTL / Julia Feldhagen Walentina Doronina bei "The Ultimate Hype"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im September 2025