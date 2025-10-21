Kims Geheimnis gelüftet: So sollte North ursprünglich heißen

Kim Kardashian (45) hat kürzlich verraten, dass ihre älteste Tochter North (12) ursprünglich beinahe einen anderen Namen erhalten hätte. In der neuesten Folge des Podcasts "Call Her Daddy" mit Alex Cooper äußerte die Unternehmerin, dass ihr Ex-Mann Kanye West (48) andere Vorschläge im Kopf hatte, als ihre heute zwölfjährige Tochter zur Welt kam. "Kanye wollte sie Noreaga nennen", erzählte Kim und fügte hinzu, dass daraus letztlich Alternativen wie "Norie" und schließlich "North" entstanden seien. Ein weiterer Vorschlag von Kanye war der Name "Donda", in Anlehnung an seine verstorbene Mutter. Kim entschied sich jedoch bewusst dagegen.

Im Gespräch erklärte der Reality-Star ihren Beweggrund: "Ich bin ein großer Verfechter davon, dass ein Kind seinen eigenen Namen hat und sich nicht mit den Erwartungen an jemanden oder etwas identifizieren muss." Diese Denkweise habe schließlich dazu geführt, dass sie für ihre Tochter einen Namen wählen wollte, der ihr ihre eigene Identität ermöglicht. Kim und Kanye, die inzwischen getrennte Wege gehen, haben neben North noch drei weitere gemeinsame Kinder: Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6).

Privat zeigt Kim ihre enge Verbindung zu ihren Kindern immer wieder gerne. Im August hatten Kim und North einen besonderen Moment in Rom, als sie in abgestimmten schwarzen Outfits unterwegs waren. Während die Unternehmerin ein elegantes Bodycon-Seidenkleid trug, überraschte North mit einem auffälligen Look aus Korsett, Rock und kniehohen Stiefeln - ein Outfit, das vielen Kritikern sauer aufstieß. Die markanten blauen Haare der Zwölfjährigen, die in zwei Zöpfe gebunden waren, fielen bis zu ihrer Taille. Die zweifache Mutter hat stets betont, wie wichtig es für sie ist, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und besondere Erinnerungen mit ihnen zu schaffen.

TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North, Januar 2025

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West