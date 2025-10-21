Darum beeinträchtigte Kindheit Betty Taubes Kinderwunsch

Betty Taube (30), bekannt aus Germany's Next Topmodel, hat in einem Interview offen über ihre schmerzhafte Vergangenheit gesprochen und verraten, wie sehr diese ihren Kinderwunsch beeinflusst hat. Die heute 30-jährige Influencerin wuchs bei einer alkoholkranken Mutter auf, die sie misshandelte und zu Lügen zwang. Erst als sie mit neun Jahren in ein Kinderheim kam, hatte sie die Chance auf ein besseres Leben. Trotz der Traumata, die sie noch immer begleiten, sagte Betty im RTL-Morgenmagazin "Punkt 8", dass sie inzwischen gelernt habe, damit umzugehen. Besonders schwierig war für sie lange Zeit die Vorstellung, selbst einmal wie ihre eigene Mutter zu werden und ihren Kindern auf irgendeine Weise Leid zuzufügen.

Betty erzählte, dass sie früher "richtig Angst" davor hatte, an der Mutterrolle zu scheitern. Geprägt durch Sätze wie "Man wird immer ein bisschen wie die eigenen Eltern" befürchtete sie, die Fehler ihrer Mutter zu wiederholen und ihrem Kind nicht die Liebe geben zu können, die es braucht. Doch eine Therapie half ihr, diese Ängste zu überwinden, und die Erfahrung, dass sich eine Familie positiv entwickeln kann, stärkte ihr Vertrauen in die Zukunft. Dass sie ihrer verstorbenen Mutter mittlerweile verzeihen konnte, sieht Betty als wichtigen Schritt. "Ich weiß, dass sie mich geliebt hat, aber der Alkohol hat sie daran gehindert, es zu zeigen", sagte sie im Gespräch.

Die schwere Kindheit Bettys begann bereits in sehr jungen Jahren. Ihre Mutter trank während der Schwangerschaft wiederholt Alkohol – ein Umstand, der gravierende Konsequenzen hätte haben können. Dass Betty keine schwerwiegenden Schäden davontrug, bezeichnet sie rückblickend als Glück. Doch die Erinnerungen an Gewalt, Vernachlässigung und ständige Umzüge prägen sie noch heute. In ihrem kürzlich erschienenen Buch "Sag, die blauen Flecke kommen vom Spielen" verarbeitet sie diese Erlebnisse. Sie hofft, damit anderen Betroffenen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass auch sie einen Weg in ein besseres Leben finden können.

Instagram / bettytaube Betty Taube im Januar 2022

Instagram / bettytaube Betty Taube, Model

Getty Images Betty Taube, Model