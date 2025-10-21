Vorbild Fenty? Victoria's Secret überrascht mit Plus-Sizes

Nach der Victoria's Secret Show 2025, die Fans mit spektakulären Looks begeisterte, ist erneut eine hitzige Debatte über Inklusion und Vielfalt in der Modewelt entbrannt. Während die Veranstaltung am 15. Oktober zunächst für die diverse Besetzung gefeiert wurde, zu der unter anderem Plus-Size-Star Precious Lee zählte, werden nun kritische Stimmen laut: Fans werfen dem Modelabel vor, in Sachen Inklusion nur ein abgeschwächter Abklatsch dessen zu sein, was Rihanna (37) bei ihren Savage X Fenty Shows seit Jahren praktiziert. So schrieb ein User auf X: "Nur Savage X Fenty Shows bieten die Plus-Size-Repräsentation, die wir alle sehen wollen", und löste damit eine Lawine an Kommentaren aus.

Während einige Nutzer Rihannas Entscheidung für besonders beleibte Models feiern, sehen andere darin eine falsche Verherrlichung vermeintlich gesundheitsschädlicher Körperbilder. Sie nennen Ashley Graham (37) als positives Beispiel für ein gesundes und realistisches Bild von Plus-Size-Models – alles andere gehe zu weit. Ein Nutzer schrieb beispielsweise: "Wir können Schönheitsstandards auch erweitern, ohne den Blick für die Gesundheit zu verlieren." Doch offenbar ist die Sorge der Kritiker, Adipositas könnte zum gefährlichen, neuen Schönheitsideal werden, ohnehin unbegründet: Laut der halbjährlichen Größen-Inklusionsstudie von Vogue Business hat die Repräsentation von Mid- und Plus-Size-Models in den Shows anderer Marken, die aktuell für die Saison Frühjahr 2026 laufen, einen historischen Tiefstand erreicht.

Anders als viele traditionelle Marken setzt Rihanna bei Savage X Fenty seit der Gründung 2018 auf Models jeder Größe, Hautfarbe, Geschlechtsidentität und Körperform – vom Laufsteg bis zu Kampagnenbildern. Die Sängerin betonte in der Vergangenheit, dass Mode für alle sein sollte und Schönheit nicht auf bestimmte Normen reduziert werden darf. Die Kollektionspräsentationen, oft als spektakuläre Fashionshows inszeniert, stellen Vielfalt und Selbstbewusstsein in den Vordergrund – eine Strategie, die sich offenbar auszahlt: Savage X Fenty wird von Fans nicht nur wegen der Designs geliebt, sondern auch als Symbol für Empowerment und gesellschaftliche Offenheit gefeiert.

Getty Images Precious Lee bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025 in New York City am 15. Oktober 2025

Getty Images Dexter Mayfield bei Rihanna’s Savage X Fenty Show Vol. 4 in Simi Valley 2022

Getty Images Ashley Graham auf dem Laufsteg der Victoria’s-Secret-Show in New York