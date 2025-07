Im Gefängnis: So lernte Erik Menendez seine Frau kennen

Erik Menendez (54) sitzt seit 1996 für den Mord an seinen Eltern im Gefängnis. Drei Jahre später heiratete er Tammi Saccoman – sie und ihre Tochter Talia sind seither Eriks größte Stütze. Doch wie lernten sich die beiden überhaupt kennen, während er hinter Gittern saß? In ihrem Buch "They Said We’d Never Make It: My Life With Erik Menendez" verriet Tammi genau das: "Wissen Sie, ich habe ihm einen Brief geschrieben, er hat zurückgeschrieben, ich habe ihn im Gefängnis besucht, und so hat sich unsere Beziehung entwickelt."

Tammi hatte nicht vorgehabt, eine Beziehung mit Erik einzugehen. "Es ist einfach so gekommen. Und wissen Sie, ich habe eine sehr gute Beziehung zu ihm", schwärmte sie in ihrem Buch. Sie hatte damals nicht gedacht, dass sie sich in ihn verlieben würde. Im Laufe ihrer Beziehung musste Tammi sich immer wieder negative Kommentare dazu anhören, wie sie mit einem verurteilten Mörder zusammen sein kann. "Das beunruhigt mich, aber ich kenne Erik, ich kenne sein Herz, ich kenne seine Seele, und ich weiß, was in dieser Nacht passiert ist. Und ich verstehe es. Ich glaube, dass jeder unter bestimmten Umständen in der Lage wäre, jemanden zu töten. Ich glaube fest daran, dass Erik ein sehr guter Mensch ist", erklärte sie dazu.

Für Lyle, Eriks älteren Bruder, war das Eheleben hinter Gittern weniger stabil. Nach einer Scheidung von seiner ersten Frau Anna Eriksson im Jahr 2001 heiratete er zwei Jahre später Rebecca Sneed, eine Redakteurin. Im vergangenen Jahr gab diese aber nach einigen Gerüchten bekannt, dass sie schon eine Weile nicht mehr zusammen sind. Stattdessen soll Lyle seit über einem Jahr eine 21-jährige Studentin namens Milly daten. "Lyle betet Milly an", berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail zu der umstrittenen Beziehung.

Instagram / therealtammimenendez Erik und Tammi Menendez

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

Getty Images Lyle Menendez und Erik Menendez, 1992