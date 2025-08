"Aussie Shore"-Star sticht sich ein Tattoo für Bonnie Blue

Harrison Quinero, Reality-Star aus der Serie "Aussie Shore", hat für eine Schlagzeile der besonderen Art gesorgt: Er ließ sich Bonnie Blues Namen auf sein Gesäß tätowieren, um zu feiern, dass er der 1.069. Mann war, der mit dem Erotikstar geschlafen hat. Den Moment teilte der 20-Jährige am Mittwoch stolz auf Instagram und sagte: "Es gibt bestimmte besondere Momente im Leben, die man mit einem Tattoo verewigen muss, und ich denke, das ist einer davon." Zudem richtete er einen besonderen Dank an Bonnie und sagte, er sei froh, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen.

Bonnie, die sich vor allem durch ihren kontroversen Rekord einen Namen gemacht hat, reagierte prompt auf den Post. Laut Daily Mail schrieb sie "Niemals!" und teilte Harrisons Video, bevor sie ihm eine private Nachricht schickte: "Ich liebe es!" gefolgt von einem Herz-Augen-Emoji. Anlass für Harrisons kreative Hommage könnte Bonnies kürzliche Filmpremiere der Dokumentation "1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" gewesen sein. Darin beleuchtet sie nicht nur ihre Karriere, sondern dokumentiert auch ein kontroverses Ereignis, bei dem sie mit über 1.000 Männern an einem Tag geschlafen haben soll. Ob Harrisons Erlebnis Teil dieses Projekts war, bleibt unklar.

Bonnie, die früher als NHS-Rekrutiererin tätig war, traf vor einigen Jahren eine Entscheidung, die ihr Leben grundlegend veränderte. Ehe und Eigenheim boten ihr offenbar nicht die Erfüllung, nach der sie sich sehnte. Also wagte sie den Schritt in ein neues, unkonventionelles Leben – auf der Suche nach Abwechslung, persönlicher Freiheit und echten Abenteuern. Diese radikale Neuausrichtung macht sie zu einer ebenso bewunderten wie umstrittenen Figur. Während die einen sie für ihren Mut feiern, kritisieren andere ihren Lebensstil als provokant oder egozentrisch. Doch Bonnie bleibt sich treu: Sie lebt nach ihren eigenen Regeln und zieht damit unweigerlich Aufmerksamkeit auf sich.

Bonnie Blue, Internet-Star

Bonnie Blue, Erotikmodel

Bonnie Blue, Influencerin

