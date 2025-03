Es wird wieder gedreht: Neue "Wilsberg"-Folgen kommen 2026

Die beliebte ZDF-Krimireihe Wilsberg kehrt mit zwei spannenden neuen Episoden zurück auf die Bildschirme. Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab, finden aktuell Dreharbeiten in Münster und Umgebung statt. Wie gewohnt steht Privatdetektiv Georg Wilsberg, verkörpert von Leonard Lansink, dabei im Mittelpunkt und bekommt es mit brisanten Fällen zu tun. Die Filme mit den Arbeitstiteln "Einfach weg" und "In geheimer Mission" sollen zum 13. Mai abgedreht sein.

In "Wilsberg – Einfach weg" verschwindet Jans bester Freund Jan Linke (gespielt von David Jakobs) kurz vor seiner Hochzeit. Gemeinsam mit dem Kriminalkommissar Overbeck (Roland Jankowsky) folgt Georg einer Blutspur, die am Dortmund-Ems-Kanal endet. In "In geheimer Mission" untersucht Georg den Mord an Jens Keller, einem investigativen Journalisten, der als Mitarbeiter einer Gartenbaufirma unerkannt blieb. Unterstützt wird der Privatdetektiv von Janina Fautz als Merle, der Patentochter von Anna Springer (Rita Russek). In weiteren Rollen sind langjährige Gesichter der Reihe mit dabei, darunter Oliver Korittke (56) als Ekki Talkötter und Patricia Meeden als Dr. Tessa Tilker.

Die Wilsberg-Reihe zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten und langlebigsten Formaten des ZDF. Schauspieler Leonard, der seit 1998 die Rolle des charmanten Privatdetektivs übernimmt, wird nicht müde, die Zuschauer mit schwarzem Humor und seiner cleveren Art zu begeistern. Die neuen Folgen werden voraussichtlich im nächsten Jahr im ZDF zu sehen sein.

ZDF und Thomas Kost Oliver Korittke und Leonard Lansink beim Wilsberg-Dreh

Getty Images Leonard Lansink auf der ZDF-Sommerparty 2005

