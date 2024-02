35 Jahre "Tatort": Fluch und Segen für Münchner Ermittlerduo

Sie haben mehr Fälle gelöst als jedes andere Tatort-Team. 1991 ermittelten Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65) zum ersten Mal als die Kommissare Batic und Leitmeyer in München. Mit ihrem 100. Fall, der vermutlich 2026 ausgestrahlt wird, verabschieden die beiden sich aus dem Dienst. 35 Jahre standen die Schauspieler dann für den Sonntagabendkrimi vor der Kamera. Das hat Miroslav und Udo aber auch Steine in den Weg gelegt!

"Wir [wissen] ja nicht [...], was uns entgangen ist, weil man es uns gar nicht erst angeboten hat. Durch den 'Tatort' sind uns sicher Rollen durch die Lappen gegangen, klar", erklärt Miroslav Bild. Er habe immer von der Zusammenarbeit mit großen Regisseuren geträumt – durch das Dasein als Kommissar sei das nicht möglich gewesen: "Der 'Tatort' war so dominant und unsere Gesichter dadurch so bekannt, dass man uns bestimmte Rollen nicht anbieten konnte oder wollte."

An Schauspielrente denken die beiden nach ihrem Abschied vom "Tatort" deshalb nicht. "Ich fühle mich noch nicht alt. Und zehn Jahre will ich schon noch arbeiten oder acht", stellt Miroslav klar. Udo und er würden sich schließlich nur von ihren Ermittlerrollen verabschieden – aber nicht von ihrem Beruf als Schauspieler.

Ralf Wilschewski Udo Wachtveitl, Karl Moik, Miroslav Nemec und Peter Burkhardt im "Tatort"

Gulotta, Francesco Miroslav Nemec, Schauspieler

Getty Images Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, Münchner "Tatort"-Duo

