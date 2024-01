Eva Luginger hängt Karriere für Stefan Mross an den Nagel!

Für ihre Liebe tut sie anscheinend alles! Im vergangenen Jahr hatte das Liebesleben von Stefan Mross (48) für mächtig Aufsehen gesorgt: Nachdem sich der Sänger und seine Frau Anna-Carina Woitschack (31) im November 2022 getrennt hatten, verliebte er sich schließlich wieder neu – und zwar in Anna-Carinas vermeintliche BFF Eva Luginger. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Ebenso wie er ist auch Stefans Liebste in der Schlagerwelt zu Hause. Doch nun gibt Eva ihre Gesangskarriere für ihren Partner auf!

Das offenbart die 36-Jährige jetzt beim ARD-Magazin "Brisant": Eva wolle sich fortan auf Stefans Karriere konzentrieren und somit ihren Erfolg an den Nagel hängen. "Ich liebe die Bühne, ich brenne genauso dafür, aber im Hintergrund. Ich sehe, wie mein Partner jetzt auf der Bühne steht, wie er in Perfektion die Leute unterhalten darf und da bin ich so stolz", erklärt sie ihre Entscheidung. So begleite Eva jetzt ihren Stefan bei Auftritten und arbeite zudem bei ihm im Büro.

Schon zu Beginn ihrer Beziehung zu dem 48-Jährigen betonte Eva immer wieder, dass sie nicht Anna-Carina ersetzen und Stefans neue Duettpartnerin werden wolle. Sie schien zu befürchten, dass es in der Öffentlichkeit so wirken könnte, als wolle sie durch die Beziehung zu Stefan erfolgreicher werden. Dennoch stand Eva hin und wieder mit ihrem Liebsten auf der Bühne – doch nun ist damit wohl endgültig Schluss.

Instagram / eva_luginger Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im März 2021

Frederic Kern / Future Image Eva Luginger im Juli 2023 im Europapark Rust

Schultes, Klaus Eva Luginger und Stefan Mross im August 2023

