Darum drehte Sylvester Stallone beinahe keinen "Rocky"-Film!

Millionen von Fans weltweit lieben die "Rocky"-Filme. In mittlerweile neun Teilen begeisterte Sylvester Stallone (77) als Boxer Rocky Balboa. Doch beinahe wäre es zu einer Fortsetzung des ersten Teils gar nicht gekommen. Wie Sylvester laut TMZ erklärte, zog er sich circa anderthalb Monate vor dem Beginn der Dreharbeiten einen Brustmuskelriss zu. Nur mit Mühe und Not konnte der Schauspieler den Film drehen.

Durch die Verletzung musste in dem Film eine neue Wendung der Handlung eingebaut werden. Wie eingefleischte "Rocky"-Fans wissen, ist der Boxer normalerweise Linkshänder – im zweiten Teil lernt er jedoch, mit der rechten Hand zu kämpfen. Diese Änderung sei die einzige Möglichkeit gewesen, wie Sylvester mit seiner Verletzung filmen konnte. Nur mit viel Mühe und Schmerz habe der Filmstar die langen Dreharbeiten durchgestanden.

Mit seiner Rolle als Rocky wurde Sylvester weltweit berühmt. Bis heute gilt die Filmreihe als Kult. Neben den sechs "Rocky"-Filmen erschienen in den vergangenen Jahren noch drei Teile des Ablegers "Creed" mit Michael B. Jordan (37) in der Hauptrolle des jungen Boxers Adonis "Donnie" Creed. Dieser will es zum Profi schaffen und bittet deshalb Rocky, der ein alter Freund und früherer Rivale seines Vaters war, ihn zu trainieren.

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Sylvester Stallone und Michael B. Jordan, 2015

