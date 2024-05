So war Daniel Brühls Vorbereitung auf Karl-Lagerfeld-Rolle!

Das war offenbar sogar für Hollywoodstar Daniel Brühl (45) eine waschechte Herausforderung! In der neuen Serie "Becoming Karl Lagerfeld" schlüpft der Schauspieler in die Rolle des weltberühmten Modeschöpfers. Wie er jetzt bei der Berlin-Premiere der Mini-Serie gegenüber Bild zugibt, erforderte die Rolle besonders viel Vorbereitung. "Und nur so macht das ja auch Spaß", ergänzt Daniel in dem Gespräch. Um sich bestmöglich auf die Rolle des Modezaren vorzubereiten, hatte er eine bestimmte Vorgehensweise: "Ich bin dann extra nach Saint-Germain-des-Prés gefahren, weil das Viertel so wichtig für ihn war. Ich habe versucht, Paris mit seinen Augen zu sehen."

Doch neben der Freude, die ihm die Rolle bereitet hatte, schwang auch ein Heidenrespekt vor der Herausforderung mit: "Aber da war auch die Angst, dass man auf die Schnauze kriegen könnte, weil man sich etwas so Großes vornimmt." Und davor konnte er offenbar auch bewahrt bleiben. Während des Interviews kommt der Schauspieler auch auf die vorausgegangene Premiere in Paris zu sprechen: Vom Publikum hatte er für seine Leistung grenzenlose Anerkennung in Form von Standing Ovations erhalten. "Das macht mich besonders stolz, denn die Franzosen sind ja sehr zurückhaltend", betont Daniel.

Bereits vor einem Jahr berichtete der Im Westen nichts Neues-Schauspieler von den Extrameilen, die er auf sich nimmt, um den Modezar so authentisch wie möglich verkörpern zu können. Neben dem Aufsuchen von Karls (✝85) liebsten Plätzen in Paris habe Daniel Zeichen- und Modekurse besucht, viel gelesen und sogar die Lieblingsmusik des Modeschöpfers gehört. "Es ist ein wirklich intensiver und anstrengender Prozess, der mich aber komplett erfüllt", erklärte er damals im Interview mit dem Newsblatt.

Getty Images Karl Lagerfeld, Modeschöpfer

Getty Images Daniel Brühl, 2022

