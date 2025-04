Lustig: Daniel Brühl telefonierte mit Sydney Sweeneys Opa

Sydney Sweeney (27), bekannt aus Serien wie Euphoria oder "The White Lotus", hat kürzlich eine amüsante Anekdote über ihren Co-Star Daniel Brühl (46) geteilt. Während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Eden" kam es zu einer besonderen Situation: Sie rief ihren Großvater an, der einige Jahre in Deutschland lebte und fließend Deutsch spricht. Ihr Opa drängte sie dazu, Daniel einige "schlimme Wörter" auf Deutsch zu sagen. Dieser konnte darüber nur herzlich lachen, wie Sydney der Deutschen Presse-Agentur berichtete. "Das war ein wirklich lustiges Hin und Her", erinnerte sie sich schmunzelnd.

Sydney verriet außerdem, dass sie in ihrer Kindheit Deutsch von ihrem Großvater gelernt habe. "Er hat immer auf Deutsch mit mir gesprochen, und als ich klein war, konnte ich ihn verstehen", erklärte die 27-Jährige. Doch mit der Zeit habe sie die Sprache nicht weiter geübt, was sie heute bereue. Im Film "Eden", in dem die Geschichte deutscher Auswanderer auf der Galapagosinsel Floreana erzählt wird, spielt sie die Rolle der Margret Wittmer, während Daniel ihren Ehemann Heinz Wittmer verkörpert. Der Thriller basiert auf wahren Begebenheiten aus den 1930er-Jahren, als die Insel von ungelösten Todesfällen erschüttert wurde.

Auch abseits des Sets scheint die Chemie zwischen den Schauspielern harmonisch gewesen zu sein. Sydney sprach in Interviews immer wieder anerkennend über ihre Kollegen, insbesondere über Daniel, der nicht nur für sein schauspielerisches Talent bekannt ist, sondern auch durch seinen charmanten Humor überzeugt. Auch von ihrem Großvater schwärmte Sydney: Er habe ihr nicht nur die deutsche Sprache nähergebracht, sondern sei eine wichtige Bezugsperson für sie.

Sydney Sweeney, April 2025

Daniel Brühl in Cannes, 2024

