"Ergänzen uns": Daniel Brühl schwärmt von seiner Felicitas

Daniel Brühl (45) und seine Liebste Felicitas Rombold sind seit 2016 verheiratet. Nun erzählt der Schauspieler im Interview mit Bunte, was er so sehr an seiner Partnerin liebt: "Sie hat viele Qualitäten, die ich nicht habe. Sie ist die Toughere, die Kräftigere, ich bin die nervöse Natur. Wir ergänzen uns gut." Das scheint wohl auch das Geheimnis ihrer jahrelangen Liebe zu sein. Derzeit erwarten der "Burnt"-Star und die Psychologin ihr drittes gemeinsames Kind.

Das bestätigten sie nicht mit Worten – sie überraschten ihre Fans im April in Cannes mit einem süßen Auftritt. So posierte das Ehepaar liebevoll auf dem roten Teppich, Felicitas präsentierte dabei mit einem großen Lächeln ihren kleinen Babybauch. Schon 2020 und 2016 wurden Daniel und Felicitas Eltern. Doch nicht nur privat scheint es bei dem deutsch-spanischen Schauspieler bestens zu laufen.

Zuletzt übernahm er die Rolle des verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld (✝85) für die Serie "Becoming Karl Lagerfeld". Trotz Familienleben nahm er sich reichlich Zeit, um sich auf das Projekt vorzubereiten. "Ich bin dann extra nach Saint-Germain-des-Prés gefahren, weil das Viertel so wichtig für ihn war. Ich habe versucht, Paris mit seinen Augen zu sehen", erklärte er im Gespräch mit Bild. Umso größer war der Respekt vor der Darstellung. "Da war auch die Angst, dass man auf die Schnauze kriegen könnte, weil man sich etwas so Großes vornimmt", führte der 45-Jährige aus. Beim Filmfestival in Cannes bekam er aber Applaus für seine Leistung.

Getty Images Felicitas Rombold und Daniel Brühl im Jahr 2024

Disney+ Daniel Brühl in "Becoming Karl Lagerfeld"

