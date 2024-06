Am Set: Daniel Brühl verliebte sich kurzzeitig in einen Mann

Daniel Brühl (45) verkörpert in "Becoming Karl Lagerfeld" die Rolle der Modeikone Karl Lagerfeld (✝85) höchstpersönlich. Doch ein Lebensabschnitt von der bekannten Figur lässt den Schauspieler nicht mehr los. Der Designer war jahrelang mit seiner Lebensliebe Jacques de Bascher zusammen. Im Interview mit Bild verrät Daniel: "Ich habe bislang noch nie so eine intensive Liebesgeschichte zu einem Mann erzählen und vor der Kamera erleben dürfen." Das führte dann dazu, dass er seiner Frau Felicitas etwas gestehen musste: "Ich habe sie angerufen und mich entschuldigen müssen, weil ich für ein paar Monate in diesen Mann verschossen war. Sie meinte dann nur: 'Den finde ich auch cool, ist schon okay.'"

In einem weiteren Interview mit Filmstarts verriet der Schauspieler: "Für mich war es natürlich auch ein großes Abenteuer, das erste Mal eine Liebesgeschichte mit einem Mann erzählen zu dürfen." Über seinen Schauspielpartner Théodore Pellerin findet Daniel nur positive Worte: "Ich hatte so ein unfassbares Glück mit Théodore, der Jacques de Bascher in der Serie spielt. Wir haben uns auch wirklich ineinander verliebt, muss man sagen. Da gibt es Momente, die sind absolut fantastisch und wahrhaftig – mit das Schönste, was ich je gemacht habe."

Auch die Rolle des Karl Lagerfeld hat Daniel total geprägt. Der Schauspieler hat mit dem Fashiondesigner eine Menge Ähnlichkeiten. In einem Interview mit T-Online verriet Daniel die Parallelen zwischen ihm und dem Modeschöpfer: "Neben dem sympathischen Karl sehen wir später auch den manipulativen, den dominanten, einen, der sehr bossy ist. Er konnte einschneidend und sehr temperamentvoll werden. Das sind Aspekte, die ich auch von mir kenne." Für den "Rush"-Darsteller war die Rolle sehr herausfordernd – er unternahm extra eine Reise, wie er Bild verriet: "Ich bin dann extra nach Saint-Germain-des-Prés gefahren, weil das Viertel so wichtig für ihn war. Ich habe versucht, Paris mit seinen Augen zu sehen."

Disney+ Daniel Brühl in "Becoming Karl Lagerfeld"

Getty Images Schauspieler Daniel Brühl in Cannes 2024

