Trotz schwieriger Geburt: Joss Stone wünscht sich mehr Kids

Joss Stones (35) Familienplanung ist noch lange nicht abgeschlossen. Erst im Oktober brachte die Sängerin ihr zweites Kind zur Welt. Doch die Geburt ihres Sohnes Shackelton verlief alles andere als reibungslos. Während der Entbindung ist ihre Gebärmutter gerissen und sie musste sogar um das Leben ihres Babys bangen. Doch wie Joss nun verriet, wünsche sie sich trotz der schwierigen Geburt noch weiteren Nachwuchs.

"Ich möchte definitiv noch mehr Kinder haben. Der Arzt meinte, dass ich noch Kinder bekommen kann, aber wegen meiner gerissenen Gebärmutter wäre eine natürliche Geburt unmöglich", plauderte die 35-Jährige im Interview mit Hello! aus. Statt noch einmal schwanger zu werden, wolle die Sängerin ihre Familie jedoch mittels einer Adoption vergrößern. "Ich wollte schon immer adoptieren. Cody ist selbst adoptiert und möchte gern auch adoptieren. Wir werden sehen, aber ich möchte so viele Kinder wie möglich", erzählte Joss weiter.

Zudem offenbarte die "Tell Me 'Bout It"-Interpretin, dass sie derzeit Umzugspläne schmiede. "Ich träume davon, dass wir uns in Devon in der Nähe meiner Familie niederlassen und Wurzeln schlagen. Ich hatte eine schöne Kindheit dort und das möchte ich auch für Violet und Shack", erklärte die zweifache Mama. Doch der Umzug von Nashville nach Großbritannien werde frühestens Ende 2023 stattfinden.

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Familie und dem Neugeborenen

Instagram / jossstone Joss Stone mit ihrer Tochter Violet

Facebook / https://www.facebook.com/jossstone/ Joss Stone mit ihrem Freund Cody und ihrer Tochter Violet Melissa

