Ist er fremdgegangen? Kader Loth erhebt Vorwürfe gegen Ismet

Kader Loth (52) und ihr Ehemann Ismet Atli (54), kurz Isi, befinden sich offenbar inmitten einer ernsten Beziehungskrise. Die Reality-TV-Bekanntheit verriet vor Kurzem auf Instagram, dass sie den Unternehmer auf einer Dating-App entdeckt habe. Diese Entdeckung habe sie zutiefst erschüttert und plagt sie seither mit schlimmen Befürchtungen. Um Klarheit zu erlangen, sucht Kader Rat bei einer Wahrsagerin. "Die Kartenlegerin bestätigte meinen Verdacht, dass Isi schon lange fremdgeht", schreibt sie auf Social Media zu einem Bild von sich und der Kartenlegerin.

Aber wie hat Kader von Isis vermeintlichem Dating-Profil überhaupt Wind bekommen? Vor etwas über einer Woche teilte sie eine Nachricht einer Followerin in ihrer Story, die darin behauptete, den Unternehmer auf besagter Plattform gesehen zu haben. Die Nachricht verärgerte die 52-Jährige sichtlich. "Das hat noch gefehlt! Isi, warum machst du so einen Scheiß gleich? Schäm dich", wetterte sie. Ob das Profil wirklich von Kaders Ehemann stammt oder doch nur eine Fälschung ist, bleibt bisher ungeklärt.

Schon vor einigen Tagen hatte Kader auf Social Media ganz offen über ihre Gefühle gesprochen. Sie offenbarte, dass sie sich in der Beziehung erschöpft und nicht mehr wertgeschätzt fühlte. "Ich habe immer viel Energie und Emotionen in meine Beziehung investiert, um die Beziehung zu erhalten. Viel angepasst und meine Wünsche nach hinten gestellt, weil ich dachte, so muss es sein. Bis ich merkte, es wird nicht wertgeschätzt. Was übrig bleibt, ist Erschöpfung und Ungleichgewicht in einer Beziehung", erklärte sie damals ihren Followern. Höhen und Tiefen sind in der Partnerschaft von Isi und Kader nichts Neues. Die Fans des Paares hoffen dennoch, dass es sich wieder zusammenrauft und zueinanderfindet.

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

RTLZWEI Ismet Atli und Kader Loth bei "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story"

