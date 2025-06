Justin und Hailey Biebers Sohn trägt teures Luxusarmband

Justin Bieber (31) und seine Ehefrau Hailey Bieber (28) haben über das Wochenende ihres ersten Vatertags stolz Bilder ihres kleinen Sohnes Jack Blues Bieber geteilt. Zwar war das Gesicht des Kleinkinds nie zu sehen, dafür aber sein Hinterkopf oder auch seine kleinen Hände. Dabei stach aufmerksamen Fans besonders ein auffälliges Accessoire ins Auge. Auf mehreren Fotos trägt Jack nämlich ein goldenes Armband am Handgelenk, das laut Daily Mail umgerechnet stolze 590 Euro kostet. Das exklusive Schmuckstück hat zudem noch seine Initialen "JBB" eingraviert – der nicht mal einjährige Promispross lernt wohl schon jung echten Luxus kennen.

Dass Jack mit so einem Schmuckstück verwöhnt wird, ist für waschechte Fans wohl kein Wunder. Denn nicht nur Jacks Vater ist ein vermögender Superstar. Auch seine Mama Hailey hat vor Kurzem großen Reichtum erlangt. Die Unternehmerin verkaufte ihre Kosmetikmarke Rhode an e.l.f. Beauty – und das für die stolze Summe von einer Milliarde US-Dollar. Der Deal zählt zu den größten in der Branche. In den sozialen Medien wurde das Model für ihren geschäftlichen Erfolg gefeiert.

Während es den Biebers finanziell fantastisch geht, plagen die Familie jedoch andere Probleme. Seit einigen Monaten wird Justin und Hailey eine Ehekrise nachgesagt. Das Model und der Sänger haben sich bisher nicht direkt zu den Spekulationen geäußert. Zahlreiche Fans wollen jedoch immer wieder Indizien erkennen – so beispielsweise auch am Sonntag. Denn am Wochenende wurde in den USA der Vatertag gefeiert. Für Justin war es das erste Jahr, in dem er als stolzer Papa von Sohnemann Jack diesen Tag genießen durfte. Doch eine Hommage in Form eines Social-Media-Beitrags von seiner Ehefrau Hailey blieb aus. Dafür postete Justin selbst eine Reihe wirrer Fotos in seinem Feed, die Fans nur noch weiter zum Grübeln brachten.

Instagram / justinbieber Die Hand von Jack Blues Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Popstar

