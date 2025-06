Nach Milliardendeal: Fans raten Hailey Bieber zur Scheidung

Hailey Bieber (28) hat ihre Kosmetikmarke Rhode an den Branchenriesen e.l.f. Beauty verkauft und damit einen der größten Deals ihrer Karriere abgeschlossen. Für die Marke, die sie erst 2022 gegründet hat, erhält das Model und Unternehmerin beeindruckende eine Milliarde US-Dollar (etwa 920 Millionen Euro). Laut Spiegel setzt sich die Summe insgesamt aus 800 Millionen (etwa 736 Millionen Euro) in Bar und Aktien zusammen. Ein zusätzlicher Bonus von 200 Millionen Dollar (etwa 184 Millionen Euro) könnte hinzukommen, falls bestimmte Ziele erreicht werden. Hailey, die mit ihren Hautpflegeprodukten in kurzer Zeit ein enormes Kundenwachstum verzeichnen konnte, steigerte ihren Jahresumsatz zuletzt auf über 200 Millionen Dollar (etwa 184 Millionen Euro).

Während Hailey beruflich einen ihrer größten Erfolge feiert, sieht es in ihrem privaten Umfeld weniger harmonisch aus. Ihr Ehemann Justin Bieber (31), einst Megastar der Popwelt, sorgt weiterhin für Stirnrunzeln bei Fans und in der Öffentlichkeit. Gerüchte über finanzielle Schwierigkeiten reißen nicht ab – darunter eine angebliche Millionenschuld bei seinem Ex-Manager Scooter Braun (43). Auch sein Verhalten bei öffentlichen Auftritten und in den sozialen Medien wirkt zunehmend unkonzentriert und fahrig. Der Kontrast zwischen Haileys Disziplin und Justins vermeintlich chaotischem Lebensstil sorgt online für Spekulationen. Nach dem Milliarden-Deal mit Rhode empfehlen einige Fans Hailey auf Social Media nun sogar eine Scheidung.

Hailey, die sowohl als Model als auch als Unternehmerin erfolgreich ist, rückt zunehmend auch privat ins öffentliche Interesse. Erst vor Kurzem wurde sie zum Mittelpunkt hitziger Debatten, nachdem ihr Ehemann via Instagram einen ihrer größten Erfolge – das Vogue-Cover – mit einem kontroversen Kommentar versehen hatte. Zwar versuchte Justin, den entstandenen Shitstorm durch eine nachträgliche Änderung seines Beitrags abzumildern, doch die öffentliche Stimmung bleibt angespannt. Hailey selbst äußert sich nur selten zu ihrer privaten Situation, präsentiert sich nach außen jedoch souverän und scheint ihre Erfolge entschlossen zu genießen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, September 2021

