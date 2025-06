Kim Woodburns (†) Ehemann postet rührende Abschiedsbotschaft

Am Dienstag wurde der Tod von Kim Woodburn (83) bekannt. Die britische Reality-TV-Ikone soll einer kurzen, schweren Krankheit erlegen sein. Nun meldet sich ihr Mann Peter im Netz zu Wort und nimmt mit einer ergreifenden Botschaft Abschied von seiner Frau. Auf ihrem Instagram-Account postet er eine Fotomontage mit Bildern aus ihrem Leben – sowohl Kinderbilder als auch Fotos aus ihrer Hochzeit im TV. Bei jeder Aufnahme stand das Jahr, in dem sie gemacht wurde. Über dem letzten Bild war zu lesen: "Danke für alles." "Meine wundervolle, schöne Kim ist letzte Nacht verstorben. Gott segne dich, meine Liebe", schreibt Peter zudem in dem Text darunter.

Kim galt in Großbritannien als Urgestein des Reality-TV. Bekannt wurde sie durch die Show "How Clean Is Your House?". In der Sendung brachte sie zusammen mit ihrer Moderationskollegin Aggie MacKenzie die britischen Haushalte in Ordnung und reinigte sie. Unter Fans bekam sie daher den Spitznamen "Queen of Clean". Darüber hinaus unterhielt die gebürtige Engländerin die Zuschauer in bekannten Formaten wie dem britischen Dschungelcamp "I'm A Celebrity...Get Me Out of Here!" oder Celebrity Big Brother. Mit ihrem Peter war Kim rund 46 Jahre verheiratet. Kinder bekam das Paar keine.

Konkretere Details zu der Krankheit, der Kim erlag, gibt es derzeit noch nicht. Allerdings mussten Fans sich schon früher Sorgen um ihre Gesundheit machen. So erzählte sie stets offen von gesundheitlichen Herausforderungen. 2022 musste sie sich einer großen OP wegen einer gebrochenen Bandscheibe am Hals unterziehen. Doch die Entertainerin zeigte sich unerschütterlich und postete im Netz ein Video aus dem Krankenhaus. "Ich weigere mich zu sterben, meine Lieben", erklärte Kim mit einem Augenzwinkern und einem Glas Gin in der Hand. Schon vor einigen Monaten machte ihre Gesundheit ihr dann erneut Probleme – und das so sehr, dass sie über ihren Account mitteilen ließ, vorerst keine neuen Videos aufnehmen zu können.

Tim Whitby/Getty Images Kim Woodburn im ExCel Exhibition Centre, Februar 2012

Instagram / kimwoodburn Kim Woodburn im August 2022 im Krankenhaus

