Ehrliches Geständnis: Samira Yavuz leidet unter Daddy Issues

In Samira Yavuz (31)' Leben geht nach wie vor alles drunter und drüber. Anfang dieses Jahres trennte sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihrem Ehemann Serkan (32). Seitdem teilt sie ihre Gefühlswelt ziemlich offen mit ihren Fans – in ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht sie nun über ein Thema aus ihrer Kindheit, das ihr Leben bis heute beeinflusst. "Ich bin ohne Vater groß geworden. Er hat nie eine Rolle in meinem Leben gespielt und war nie präsent", erzählt sie und gesteht, dass sie sich schon vor Jahren nach einer gescheiterten Beziehung wegen des Themas Vaterkomplex in Therapie begeben hat.

Die fehlende Vaterfigur spiegelte sich stets in Samiras Männerwahl wider. "Der Vater himmelt eigentlich die Tochter an und zeigt ihr ihre Wertigkeit. Jeder Mann, der danach kommt, muss da erst mal mithalten können", beschreibt die 31-Jährige, wie es eigentlich sein sollte. Irgendwann sei ihr bewusst geworden, was das für ihr Dating-Leben bedeutet: "Ich habe mir gesagt: 'Samira, das geht nicht, du jagst immer dem gleichen Männerbild hinterher. Du suchst dir immer Männer aus, die vermeintlich am wenigsten Bock auf dich haben, die dich nicht mal sehen.' Ich musste mir immer selbst beweisen, dass sie doch Interesse an mir haben." Dass ihr die Erfahrung des liebenden Vaters nie gegeben wurde, fehle ihr heute sehr. An den Auswirkungen davon wolle sie auch weiter arbeiten: "Es ist so hart, wie einen das in der Männerwahl beeinflusst. Das ist genau das, was ich nicht mehr will."

Nicht nur Samira, auch ihr Ex Serkan spricht offen über Probleme in seinem Leben, deren Ursprung auf seine Kindheit zurückzuführen ist. Der einstige Bachelor-Kandidat begann, nachdem sich die Mutter seiner Töchter von ihm getrennt hatte, eine Therapie. Dort lernte er eine wichtige Sache über sich: Er hat schon von klein auf ein "völlig falsches Männerbild". In seinem eigenen Podcast namens "unReal" gestand er die Schwierigkeiten, seine Gefühle zu zeigen: "Wenn mich vor einem halben Jahr jemand gefragt hat, ob es mir nicht gut geht, bin ich an die Decke gegangen. Direkt in eine Anti-Haltung, direkt ein Schutzmechanismus."

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter, Juni 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025

