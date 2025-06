P. Diddy schenkte Ex Cassie "Freak-Off"-Party zu Weihnachten

Jüngste Enthüllungen im Prozess gegen P. Diddy (55) sorgen erneut für Schlagzeilen: Am Montag wurden vor Gericht laut TMZ intime Details aus der Beziehung des Rappers zu seiner ehemaligen Partnerin Cassie (38) präsentiert, mit der er von 2012 bis 2018 zusammen gewesen war. Dabei zeigten die Staatsanwälte Textnachrichten aus dem Jahr 2013, in denen Diddy Cassie aufforderte, Weihnachten auf besonders ungewöhnliche Weise nachzufeiern – mit einer sogenannten "Freak-Off"-Party. "Willst du Weihnachten nachfeiern und heute Abend oder am Freitag eine 'Freak-Off'-Party haben?", fragte der Musikmogul Cassie im Januar 2013 per Textnachricht.

Wie das US-amerikanische Magazin weiter berichtet, soll Cassie eingewilligt haben und im Anschluss an der Organisation beteiligt gewesen sein. Beschrieben wurden diese Treffen durch mehrere Zeugen als ausschweifende Sex-Marathons in Luxushotels, bei denen Diddy und Cassie auch auf die Dienste männlicher Escorts zurückgegriffen haben sollen. Während der Verhandlung wurden der Jury Ausschnitte aus drei solcher "Freak-Off"-Videos vorgespielt. Diese Clips zeigten intime Szenen, wurden jedoch strikt nur für die Geschworenen zugänglich gemacht. Laut Berichten soll die Atmosphäre im Gerichtssaal angespannt gewesen sein – einige Juroren reagierten sichtbar schockiert auf das Gezeigte.

Der Prozess hat bereits für Schlagzeilen gesorgt und schockierende Einblicke in Diddys Privatleben gewährt. Zusätzlich sorgte jüngst auch ein Geschworenenaustausch für Aufsehen: Einer der Juroren wurde ausgeschlossen, nachdem Unstimmigkeiten zu seinem Wohnsitz bekannt geworden waren. Diese Entwicklung hat die Zusammensetzung der Jury maßgeblich beeinflusst, was das bevorstehende Urteil für den Angeklagten noch unberechenbarer macht.

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

