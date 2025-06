"Bauer sucht Frau International": Er ist gefragtester Bauer

Bauer sucht Frau International ist bereits in vollem Gange. In der neuen Staffel suchen wieder einige Kandidaten nach ihrem passenden Deckel. Einer von ihnen hat besonders vielen Frauen den Kopf verdreht – der Pferdeliebhaber Olaf! Der 70-Jährige durfte sich über die meisten Briefe der Staffel freuen. Mit seiner herzlichen Art rührte der Wahlportugiese die Zuschauer wohl schon in der zweiten Folge zu Tränen. "Meine Frau ist 2010 verstorben. Meine Tochter hat mich 2011 nach Portugal geschleppt. Wir leben seit 2012 hier und seitdem habe ich nicht wirklich eine ernsthafte Beziehung geführt", schildert der gebürtige Leipziger.

Im Gespräch mit Ralf bei "Ralf, der Bauernreporter" wird es noch einmal eine Spur emotionaler. Olaf berichtet von der Zeit, als seine geliebte Frau verstarb. "Ich habe mich total hilflos gefühlt, total allein – ich konnte nicht mehr nach Hause kommen. Es war alles furchtbar", berichtet er unter Tränen. "Immer wieder" denkt der Rentner an seine große Liebe, doch ihm ist bewusst, dass er sein Leben ohne sie bestreiten muss. Unterstützung bekommt er von seiner Tochter Kathi: "Ich habe halt eine Tochter, die das nachvollziehen kann und die mir so viel Respekt entgegenbringen kann und sagt: 'Du musst deinen Weg finden.'"

In der zweiten Folge lernt nicht nur Olaf seine Auserwählten kennen, sondern auch Carmen aus Bali. Die Bewerber konnten die Pferdehofbesitzerin zu Beginn noch nicht ganz überzeugen. "Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil so dieser Typ Mann, den ich mag, war leider gar nicht dabei", gestand die 42-Jährige. Doch zwei Männer haben ihr Interesse dann wecken können. Und das, obwohl sie ihren Typ Mann folgendermaßen beschrieb: "Mein Typ – im Optimalfall – wäre dunkelhaarig, dunkelhäutig, tätowiert und lange Haare." Ob einer der beiden ihr Herz erobern kann, wird sich zeigen.

RTL Olaf, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

