Diese Netflix-Serie wird weltweit von Kritikern gefeiert

Auf Netflix sorgt die australische Serie "The Survivors" aktuell für Furore. Die Geschichte spielt in der fiktiven Kleinstadt Evelyn Bay auf Tasmanien und dreht sich um Kieran Elliott, gespielt von Charlie Vickers, der gemeinsam mit Mia Chang (Yerin Ha, 29) nach 15 Jahren in seine Heimat zurückkehrt und in einen geheimnisvollen Mordfall verwickelt wird. Als die junge Bronte tot aufgefunden wird, reißt dies alte Wunden bei Kieran auf, der einst bei einem Unglück seinen Bruder sowie Freunde verlor.

Die Serie überzeugt durch ihre eindringliche Handlung, die Elemente eines spannenden Krimis mit zwischenmenschlichen Aspekten verbindet. Die britische Zeitung The Guardian hebt hervor, wie gekonnt "The Survivors" zeigt, welchen Einfluss Trauer und unverarbeitete Konflikte auf das Leben der Betroffenen haben können. Laut HNA loben Kritiker zudem die starken schauspielerischen Leistungen auf der Leinwand. Nicht zuletzt deshalb hat die Serie auf der Plattform Rotten Tomatoes eine perfekte Bewertung erzielt. Zuschauer auf der ganzen Welt sind beeindruckt von der komplexen Erzählweise und den australischen Darstellern.

Neben der Handlung ist auch die Herkunft der Serie ein Gesprächsthema: Die meisten Schauspieler sowie die Produktionsfirmen stammen aus Australien, was die globale Aufmerksamkeit auf die kreative Film- und Serienlandschaft des Landes lenkt. Die Erfolge von "The Survivors" könnten den Weg für noch mehr Produktionen abseits der Traumfabrik auf Netflix ebnen. Für die Darsteller der Serie dürfte der Hype um "The Survivors" besonders bedeutend sein und so manche Karriere befeuern.

Netflix Drehort der Netflix-Serie "The Survivors"

Netflix Charlie Vickers und Thom Green in "The Survivors"

