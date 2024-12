Ex-Co-Star warnt Katie Price vor weiteren Schönheits-OPs

Katie Price (46), bekannt als Reality-TV-Star und früheres Glamour-Model, sorgt erneut wegen ihrer zahlreichen Schönheitsoperationen für Schlagzeilen. Jüngst wurden ihre körperlichen Veränderungen von Kim Woodburn (82), ihrer ehemaligen Co-Kandidatin bei der britischen Show "I’m A Celebrity... Get Me Out Of Here!", scharf kritisiert. In einem Gespräch mit dem Mirror sagte Kim: "Katie Price, was hast du mit dir gemacht? Katie, du siehst monströs aus, du hast dein Aussehen ruiniert, du siehst aus wie ein Monster, Katie. Hör auf, du warst ein hübsches kleines Ding, jetzt bist du wie ein großes tätowiertes Monster."

Katie selbst sprach kürzlich über weitere Pläne für kosmetische Eingriffe, da sie mit ihrem aktuellen Aussehen nach ihrer sechsten Facelift-Operation unzufrieden sei. In dem Interview erklärte Kim, dass sie "traurig" über Katies Entscheidung sei, sich weiteren Eingriffen zu unterziehen. "Ich wünschte, ich könnte einen Zauberstab schwingen und ihr hübsches Gesicht zurückbekommen", so Kim und weiter: "Man möchte sie schütteln und fragen: 'Warum?'"

Katie Price hat schon immer polarisiert, sei es in den Medien oder in ihrem Privatleben. In Interviews betonte sie oft, dass kosmetische Eingriffe für sie nicht nur eine Form der persönlichen Transformation seien, sondern auch mit tieferen inneren Unsicherheiten zusammenhängen würden. "Ich glaube nicht, dass ich an Körperdysmorphie leide. Aber irgendetwas muss offensichtlich der Grund sein, warum ich vor dem Spiegel stehe und denke, ich muss etwas verändern", erklärte sie kürzlich. Unter Körperdysmorphie versteht man eine übermäßige Auseinandersetzung mit vermeintlichen körperlichen Mängeln. Trotz Kritik von außen gibt sich Katie unbeeindruckt: "Ich bin es niemandem schuldig, mich zu rechtfertigen."

Getty Images Kim Woodburn bei den Tric Awards 2010 in London

Instagram / katieprice Katie Price im November 2024

