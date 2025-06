Kim Woodburn (†83) kämpfte schon früher gegen Krankheit

Die britische TV-Ikone Kim Woodburn (83) ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Am Montag erlag sie einer kurzen, schweren Krankheit, wie ihre Familie gegenüber The Sun bestätigte. Bereits im Vorfeld sprach Kim mehrmals offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen. Noch im April 2022 hatte sich die charismatische Entertainerin nach einer großen Operation kämpferisch gezeigt. Wegen einer gebrochenen Bandscheibe am Hals musste sie sich einem Eingriff unterziehen. In einem humorvollen Instagram-Video wandte sie sich von ihrem Krankenhausbett aus an ihre Fans und erklärte mit einem Glas Gin in der Hand: "Ich weigere mich zu sterben, meine Lieben."

In den vergangenen Wochen wurde es jedoch ruhig um die sonst so quirlige "How Clean Is Your House"-Bekanntheit. Normalerweise konnten sich Fans auf dem Instagram-Account der TV-Ikone regelmäßig über lustige Videos von Kim freuen. Doch im März dieses Jahres veröffentlichten Vertraute der 83-Jährigen einen besorgniserregenden Post. "Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass Kim aufgrund eines gesundheitlichen Problems in absehbarer Zukunft keine weiteren Videos mehr aufnehmen kann", hieß es in der Stellungnahme. Genaue Details zu Kims Krankheit sind auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Kim war nicht nur für ihre unnachgiebige Art und ihre beliebten Reinigungstipps bekannt, sondern auch für ihre temperamentvollen Auftritte in britischen Reality-Shows. Mit Aggie MacKenzie an ihrer Seite räumte sie in den 2000er-Jahren in Millionen Haushalten auf und wurde schnell zu einem Liebling der Zuschauer. Privat fand sie mit ihrem Ehemann Peter ein ganz besonderes Glück. Freunde und Familie beschreiben sie als warmherzig und beeindruckend stark. Ihr Leben und Werk werden in Erinnerung bleiben, während ihre Fans und Liebsten um sie trauern.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimwoodburn Kim Woodburn im August 2022 im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Woodburn im März 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige