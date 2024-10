Harry und Meghan erhielten besonderes Geschenk zu USA-Umzug

2020 haben Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) England verlassen, um sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Zu ihrem Umzug nach Montecito, Kalifornien, erhielten die beiden ein besonderes Einzugsgeschenk von Tyler Perry (55). So verriet Meghan 2022 in einem Interview mit The Cut, dass der Hollywood-Mogul dem Paar ein prachtvolles Klavier schenkte. Das großzügige Geschenk ihres guten Freundes, der auch der Taufpate ihrer jüngsten Tochter Prinzessin Lilibet (3) ist, trug eine bedeutsame Botschaft: "Schreibt den Soundtrack eures Lebens."

Meghans Aussagen in ihrem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey (70) im Jahr 2021, in dem sie sich als "zum Schweigen gebracht" beschrieb, sowie Harrys Bemerkungen in ihrer Netflix-Dokumentation über das Verbot, ihre eigene Geschichte zu erzählen, verleihen Tylers Geschenk eine tief berührende und bedeutungsvolle Dimension. Doch dies war nicht der einzige Moment, in dem er dem royalen Paar gegenüber seine bemerkenswerte Großzügigkeit zeigte. So stellte er den beiden 2020 sein Anwesen in Beverly Hills als sicheren Zufluchtsort zur Verfügung und sorgte für ihre Sicherheit. Dadurch hatten Harry und Meghan die Möglichkeit, in Ruhe ihr neues Leben zu planen und sich auf ihre Zukunft zu konzentrieren.

Obwohl sie ihn vorher kaum kannten, entwickelte sich schnell eine enge Freundschaft zwischen dem Paar und Tyler. Meghan erklärte im Interview mit The Cut: "Manchmal kann man einem Fremden im Flugzeug seine Lebensgeschichte erzählen, anstatt einigen der Menschen, die einem am nächsten stehen." Tyler äußerte sich in der Netflix-Dokumentation des Paares zu den Beweggründen für seine ausgesprochene Großzügigkeit: "Sie wollten einfach frei sein. Sie wollten frei sein, zu lieben und glücklich zu sein. Das habe ich begrüßt."

Getty Images Tyler Perry bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Weltpremiere, 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

