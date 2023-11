Prinz Harry und Meghan wollen ihr Luxusanwesen verkaufen!

Wieder ein Neuanfang für Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42)! Vor drei Jahren hatte das royale Paar dem englischen Königshaus den Rücken gekehrt. Seitdem leben die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann in den USA und versuchen, sich dort ein neues Leben aufzubauen. Die beiden haben sich in Montecito, Kalifornien niedergelassen, wo sie mit ihren Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) in einer Villa leben. Nun möchten Harry und Meghan ihr geliebtes Haus im Wert von über zwölf Millionen Euro verkaufen!

Der Prinz und die Herzogin waren im September auf Haussuche in Malibu. Dort fassten sie wohl bereits ein Grundstück im Wert von rund sieben Millionen Euro ins Auge. Seitdem haben sich ihre Pläne aber wieder geändert: "Das Anwesen wurde nach ihrer Besichtigung zu einem Magneten für Kameras und Medien", berichten Insider von TMZ. Das Risiko für die Privatsphäre und Sicherheit der Familie sei zu einer Sorge geworden. Quellen zufolge zeigt das Paar nun Interesse an einer Reihe von verschiedenen Vierteln in L.A.

Harry und Meghan hatten sich zunächst in Kalifornien niederlassen können, nachdem der Filmproduzent Tyler Perry (54) ihnen erlaubt hatte, in seiner kalifornischen Villa zu wohnen, während sie sich eine eigene Bleibe suchen. "Sie versteckten sich eine lange Zeit bei mir zu Hause", offenbarte der Schauspieler im "Let's Talk Off Camera"-Podcast.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Anzeige

Getty Images Tyler Perry im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de