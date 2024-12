Tyler Perry sicher: Prinz Harry und Meghan lieben sich

Tyler Perry (55), ein enger Freund von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40), hat sich zu den Spekulationen über eine mögliche Ehekrise des Paares geäußert. Bei der Paley Honors Fall Gala in Kalifornien, auf der er selbst geehrt wurde, betonte der Filmemacher gegenüber E! News: "Sie lieben sich. Sie haben eine wunderschöne Familie und ich wünsche ihnen nur das Beste." Seine Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem vermehrt Gerüchte über Probleme in der Beziehung von Meghan und Harry kursieren.

Harry selbst hatte kürzlich bei einem Auftritt beim New York Times DealBook Summit die Gerüchte mit Humor zurückgewiesen. In einem Interview mit Andrew Sorkin sagte er lachend: "Anscheinend haben wir vielleicht zehn oder zwölf Mal Häuser gekauft oder sind umgezogen. Wir haben uns offenbar auch zehn oder zwölf Mal scheiden lassen. Es ist schwer, da mitzuhalten, aber deswegen ignoriert man es einfach." Während Harry in New York war, erschien Meghan zeitgleich auf dem roten Teppich in Kalifornien, wo sie Tyler bei der Gala zu Ehren seines Schaffens begleitete.

Die Verbindung zwischen Tyler, Meghan und Harry ist eng und von Vertrauen geprägt. Als das Paar 2020 in die USA zog, bot Tyler ihnen sein Haus in Kalifornien als vorübergehenden Wohnsitz an und stellte ihnen seinen Sicherheitsdienst zur Verfügung. Zudem ist er der Taufpate ihrer jüngsten Tochter, Prinzessin Lilibet (3). In ihrer Netflix-Dokumentation von 2022 sprachen Meghan und Harry über die großzügige Unterstützung, die sie von Tyler erhalten hätten, und betonten, wie aus dieser Hilfe eine tiefe Freundschaft entstanden sei.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Oktober 2018

Getty Images Tyler Perry bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Weltpremiere, 2022

