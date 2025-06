Weltweit Platz 1: Netflix-Hit für reichsten Schauspieler

Dieser Schauspieler hat es wieder einmal geschafft: Der von ihm produzierte Netflix-Thriller "Straw" hat sich seit seinem Start am 6. Juni 2025 in den Streaming-Charts weltweit etabliert. In insgesamt 55 Ländern erreichte der Film inzwischen Platz 1. Die Rede ist von keinem Geringeren als Tyler Perry (55). Die Geschichte um eine finanziell verzweifelte Mutter, gespielt von Taraji P. Henson (54), hat weltweit Zuschauer in ihren Bann gezogen. Nachdem ein Bankraub, den sie aus Liebe zu ihrer kranken Tochter begeht, eskaliert, steht die Protagonistin plötzlich als Geiselnehmerin vor einem moralischen Dilemma. Auch in Deutschland hält sich "Straw" hartnäckig auf den vorderen Plätzen und spricht ein breites Publikum an, wie Filmstarts berichtet.

Der weltweite Erfolg macht einmal mehr deutlich, warum der Filmemacher zu den talentiertesten der Branche zählt. Besonders für Aufsehen sorgte die Geschwindigkeit, mit der Tyler seinen Thriller realisierte: Obwohl die Hauptdarstellerin Taraji nur vier Drehtage für den Film zur Verfügung hatte, gelang es dem 55-Jährigen, das Projekt mit beeindruckender Effizienz umzusetzen. Gedreht wurde in seinen eigenen Tyler-Perry-Studios in Atlanta, einem der größten Studiokomplexe weltweit. Bereits seit 2023 verbindet den Filmemacher ein Exklusivvertrag mit Netflix, der mehrere Filme umfasst und seine Werke nun auch international einem breiteren Publikum zugänglich macht.

Mit einem geschätzten Vermögen von rund 1,3 Milliarden Euro gilt Tyler laut Forbes derzeit als reichster Schauspieler der Welt. Während er zuletzt vor allem hinter der Kamera brillierte, erlangte er vor Jahren selbst als Darsteller große Bekanntheit, besonders durch seine humorvolle Kunstfigur Madea. Doch Tylers Erfolgsgeschichte ist weit mehr als reine Zahlen: Er startete mit bescheidenen Mitteln in der Filmindustrie und hat es geschafft, sich ein Imperium aufzubauen. Seine Mischung aus Authentizität, wirtschaftlichem Geschick und kultureller Identität hat ihm nicht nur die Herzen eines großen Publikums im Inland, sondern auch weltweit einen festen Platz in der Unterhaltungsbranche verschafft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / madea Tyler Perry als Kunstfigur "Madea"

Anzeige Anzeige